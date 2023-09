An ninh - trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh bảo đảm ổn định

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản được bảo đảm ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Công an TP Thanh Hóa kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT

Để có được kết quả trên, trong thời gian nghỉ lễ nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự, Cảnh sát cơ động và Công an các địa bàn trọng điểm đã trực tiếp xuống địa bàn cơ sở, bám nắm tình hình, kịp thời phát hiện và chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ...

Các đơn vị đã huy động, bố trí lực lượng bảo đảm quân số sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT có thể xảy ra trên địa bàn...

Công an huyện Thiệu Hóa thường trực, giám sát tình hình ANTT.

Trong đó, để bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ Nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự và Công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng. Chủ động phân công, bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật và thành lập các tổ, chốt tuần tra, kiểm soát 24/24h trong ngày tại các tuyến, địa bàn, đầu mối giao thông trọng điểm, các khu vui chơi, giải trí, tập trung đông người... để vừa tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội để người dân cảnh giác...

Tại các điểm cửa ngõ ra vào tỉnh Thanh Hóa, nhất là trong ngày đầu và ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến so với bình thường. Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động tăng cường lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông nên đã không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, Nhân dân đi lại thuận lợi, thông suốt.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người lái xe.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông như vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá tải trọng, quá số người quy định. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT và giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng, nên trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay tình hình ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm. Toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đua xe trái phép. Tội phạm và tai nạn giao thông, tai nạn cháy, nổ được kiềm chế.

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ so với dịp nghỉ lễ năm trước. Lực lượng Công an bắt, xử lý 3 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma túy. Lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện lập biên bản xử phạt 1.054 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền hơn 2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, kiểm định đối với 105 trường hợp, tạm giữ 240 phương tiện vi phạm.

Kết quả trên đã góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, phục vụ Nhân dân đi lại, vui chơi an toàn.

Hà Phương