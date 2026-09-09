Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Kiểm chứng thông tin Đại biểu với cử tri Nội chính
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin
Kết nối phát triển sản phẩm du lịch giữa TP.HCM với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ
Đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện chính sách về doanh nghiệp, đất đai và kinh doanh bất động sản
Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài
Xã Mường Lát khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026
Nghiên cứu nâng cấp Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phường Nam Sầm Sơn thành nhà máy điện rác
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư tại xã Tân Ninh và Như Thanh
Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tiếp xã giao lãnh đạo Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam
Lấy ý kiến góp ý hoàn thiện chính sách về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản
Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Công ty TNHH Kho ngầm xăng dầu Dầu khí Việt Nam
Đối thoại tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực công an cấp xã
Lấy 120 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nga Sơn
Gần 600 người ra quân làm sạch khu vực ven biển phường Ngọc Sơn
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga
Bản tin Thời sự tối 07/09/2026: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ký kết quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội
Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Nga
Xã Mường Lát khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Xã Mường Lát khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, xã Mường Lát tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo xã Mường...
Nghiên cứu nâng cấp Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phường Nam Sầm Sơn thành nhà máy điện rác

Nghiên cứu nâng cấp Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phường Nam Sầm Sơn thành nhà máy điện rác

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tại buổi làm việc với các doanh nghiệp về đề xuất nâng cấp Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phường Nam Sầm Sơn thành nhà máy điện rác sáng 8/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định tỉnh ưu tiên các dự án xử lý rác gắn với phát...
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động

Đại biểu với cử tri
(Baothanhhoa.vn) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình công tác của ban đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Hoạt động giám sát, thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám...
Ký kết quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội

Ký kết quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 7/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Viện Kiểm sát...

Kiểm chứng thông tin

Đại biểu với cử tri

Nội chính

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh