Xã Mường Lát khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 Thời sự 14:32 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, xã Mường Lát tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo xã Mường...

Nghiên cứu nâng cấp Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phường Nam Sầm Sơn thành nhà máy điện rác Thời sự 13:33 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Tại buổi làm việc với các doanh nghiệp về đề xuất nâng cấp Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phường Nam Sầm Sơn thành nhà máy điện rác sáng 8/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định tỉnh ưu tiên các dự án xử lý rác gắn với phát...

Lấy ý kiến góp ý hoàn thiện chính sách về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản Thời sự 11:58 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/9, tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, lấy ý kiến góp ý vào định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Công ty TNHH Kho ngầm xăng dầu Dầu khí Việt Nam Thời sự 11:41 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Công ty TNHH Kho ngầm xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOS) về phương án đầu tư Dự án Kho ngầm dự trữ dầu thô quốc gia tại Nghi Sơn.

Đối thoại tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực công an cấp xã Thời sự 11:08 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/9, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với công an cấp xã theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu Công an tỉnh với 166 công an xã, phường trên địa bàn.

Gần 600 người ra quân làm sạch khu vực ven biển phường Ngọc Sơn Thời sự 10:37 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/9, gần 600 cán bộ, công chức, viên chức, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường, dân quân và lực lượng các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân phường Ngọc Sơn đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường khu vực ven biển, thu gom rác thải, chỉnh...

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động Đại biểu với cử tri 06:42 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình công tác của ban đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Hoạt động giám sát, thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám...

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX Thời sự 15:56 07/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.