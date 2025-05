Thỏa thuận Mỹ-Ukraine là bước quan trọng để chấm dứt chiến tranh

Thỏa thuận tài nguyên thiên nhiên vừa được ký kết giữa Washington và Kiev là một "bước quan trọng" hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Thỏa thuận cho phép Washington khai thác trữ lượng khoáng sản lớn của Ukraine để đổi lấy sự hỗ trợ phục hồi kinh tế, đã được ký kết hôm 30/4.

Đáng chú ý, thoả thuận này không bao gồm bất kỳ điều khoản nào để Mỹ cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine, mặc dù đây là “một trong những mục tiêu ban đầu của họ”, theo báo cáo của Reuters. Tờ New York Times chỉ ra rằng khái niệm đảm bảo an ninh đã bị Mỹ bác bỏ.

Trong một bài đăng X, Rubio gọi đó là "một cột mốc quan trọng trong sự thịnh vượng chung của chúng ta và là một bước quan trọng trong việc chấm dứt cuộc chiến này."

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận kéo dài trong vài tháng, mặc dù cả hai bên đều có ý định hoàn tất trong chuyến thăm Nhà Trắng của Zelensky vào cuối tháng 2. Cuộc họp trên truyền hình đã dẫn đến một cuộc đối đầu căng thẳng trong đó Trump cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine vô ơn và “đánh bạc với Thế chiến III”.

Thoả thuận diễn ra khi Washington đang đàm phán với Moscow về một thỏa thuận hòa bình có thể chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Nhiều nguồn tin truyền thông cho biết thỏa thuận do Washington đưa ra có việc công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea. Ngoài ra, đề xuất được cho là bao gồm việc "đóng băng" cuộc xung đột dọc theo tiền tuyến hiện có và thừa nhận sự kiểm soát của Moscow đối với các phần quan trọng tại 4 khu vực cũ của Ukraine đã bỏ phiếu gia nhập Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng tất cả các hoạt động quân sự chống lại các lực lượng Ukraine từ nửa đêm ngày 7/5 đến nửa đêm ngày 10/5, nói rằng điều này được thực hiện vì "lý do nhân đạo". Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga coi lệnh ngừng bắn là “sự khởi đầu của các cuộc đàm phán trực tiếp với Kiev mà không có điều kiện tiên quyết”.

Zelensky gọi tuyên bố ngừng bắn 3 ngày của Moscow là một “nỗ lực thao túng”, nói rằng ông muốn ngừng bắn 30 ngày ngay lập tức.

TD