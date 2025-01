Thiệu Hóa trao 2 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Quan Sơn, Mường Lát

Nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc, các đồng chí lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã tổ chức các đoàn đến dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại hang Co Phường, xã Phú Lệ, Huyện Quan Hoá; thăm, chúc tết và trao kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo cho 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát.

Bí thư Huyện ủy huyện Thiệu Hóa Nguyễn Văn Biện trao kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo của huyện Quan Sơn.

Dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại hang Co Phương, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, nơi có 11 người thuộc tiểu đội dân công hỏa tuyến của xã Thiệu Nguyên (Thiệu Hóa) đang trú ẩn trong hang bị vùi lấp và đã anh dũng hy sinh vào ngày 2/4/1953. Trong không khí trang nghiêm, thành kính,các đồng chí lãnh đạo huyện Thiệu Hóa bày tỏ lòng biết ơn tới những công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa Hoàng Trọng Cường dâng hương tại khu di tích hang Co Phương, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa.

Tại huyện Quan Sơn và Mường Lát, chúc tết cán bộ và Nhân dân 2 huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện Thiệu Hóa và lãnh đạo 2 huyện đã thông tin đôi nét về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong năm vừa qua. Chúc cán bộ và Nhân dân các huyện đón tết cổ truyền vui tươi, an toàn, đầm ấm, một năm mới với những thành công mới; đồng thời mong muốn thời gian tới, các huyện tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nỗ lực trên nhiều mặt công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và ngày càng phát triển bền vững.

Lãnh đạo huyện Thiệu Hoá trao quà tết hộ nghèo huyện Mường Lát.

Nhân dịp này các đồng chí lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã trao kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại huyện Quan Sơn và Mường Lát mỗi huyện 1 tỷ đồng và 10 suất quà cho hộ nghèo; trao 20 suất quà cho hộ nghèo của huyện Quan Hóa.

Cùng ngày, đoàn công tác của huyện Thiệu Hóa đã đến thăm và chúc tết, trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4), đồn biên phòng Pù Nhi, huyện Mường Lát; đồn biên phòng Tam Thanh, huyện Quan Sơn.

Các hoạt động này thể hiện sự chia sẻ, đồng cảm và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân huyện Thiệu Hóa đối với các địa phương khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo và cải thiện cải thiện cuộc sống cho người dân huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Mai (CTV)