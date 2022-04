Săn mã giảm giá và hoàn tiền Tiki, Lazada, Shopee miễn phí tại Prices.vn

Săn mã giảm giá, voucher khuyến mãi là một trong những bí quyết mua sắm online tiết kiệm của người tiêu dùng hiện nay.

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách săn mã giảm giá Tiki, Lazada và vourcher giảm giá Shopee cùng Prices. Đây là 3 sàn thương mại điện tử hàng đầu hiện nay với lượng người truy cập và mua sắm cực lớn mỗi ngày.

Mã giảm giá là gì?

- Mã giảm giá là một dãy ký tự do người bán lẻ hoặc do các sàn bán hàng tung ra, nhằm tạo một chính sách ưu đãi cho người dùng, để người dùng mua hàng với một mức giá ưu đãi hơn so với mua sắm truyền thống, hấp dẫn người dùng đến với gian hàng của mình.

- Mã giảm giá hay còn được gọi với tên gọi khác như: voucher giảm giá, coupon, phiếu giảm giá, hay mã giảm giá Shopee, mã giảm giá Tiki, mã giảm giá Lazada, tuy tên gọi khác nhau nhưng nó đều có cùng mục đích như nhau, nhằm thu hút người dùng, giúp người dùng mua được mức giá rẻ hơn so với giá niêm yết.

Hiện nay có rất nhiều sàn thương mại điện tử với vô vàn nhà bán lẻ thì mã giảm giá là chính sách để thu hút người dùng đến với mình. Và vào những dịp đặc biệt thì cuộc chiến giữa các sàn Shopee, Tiki, Lazada chưa bao giờ hạ nhiệt, như Shopee, Lazada có ngày hội săn sale 11.11, hay ngày hội “giựt cô hồn” trên Tiki vào ngày 7.7 âm lịch hàng năm cùng vô vàn những ngày hội săn sale lớn khác, vào những ngày này các sàn sẽ tung ra thật nhiều mã giảm giá, mã ưu đãi cùng nhiều trò chơi với những phần quà có giá trị lớn để thu hút người tiêu dùng. Vậy có cách nào để tổng hợp nhanh nhất những mã giảm giá này, vậy thì cách tốt nhất là truy cập trang chủ Prices.vn .

Những lý do nên sử dụng mã giảm giá tại Prices để mua sắm

- Tổng hợp đầy đủ mã giảm giá của nhiều sàn thương mại điện tử, cửa hàng, thương hiệu khác nhau. Từ các sàn Shopee, Lazada, Tiki đến các thương hiệu như Điện máy xanh, Thế giới di động, Nguyễn Kim,...

- Luôn cập nhật những mã giảm giá mới nhất và nhanh nhất. Thông thường, mã giảm giá luôn có điều kiện sử dụng, để đảm bảo việc áp mã giảm giá thành công, người dùng cần nhanh tay lẹ mắt. Ở Prices, sẽ giúp bạn việc này.

- Giao diện, thiết kế bắt mắt, dễ dàng cho người sử dụng.

Đặc biệt, khi sử dụng mã giảm giá tại Prices, bạn sẽ được hoàn tiền cashback, nền tảng mới ra mắt. Theo dõi ở phần sau để hiểu rõ hơn nhé.

- Với những lý do như thế này, đã đủ để thuyết phục bạn, những khách hàng sử dụng mã giảm giá tại Prices để mua sắm chưa?

Hướng dẫn cách nhận mã giảm giá tại Prices

Bước 1: Truy cập vào trang chủ Prices.vn

Bước 2: Chọn nhóm, ngành sản phẩm hoặc chọn nơi muốn mua để xem chi tiết mã giảm. Tại đây, sẽ có rất nhiều nhóm ngành, sản phẩm cho bạn lựa chọn

- Đồ gia dụng: nồi cơm điện, quạt, lò nướng, máy lọc nước, bếp nướng, máy xay sinh tố, máy ép, máy hút bụi…

- Điện thoại, máy tính bảng: điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay.

Bách hoá online

- Điện tử & điện lạnh: máy nước nóng, tủ lạnh, máy giặt…

- Phụ kiện - Thiết bị số: bàn phím, tai nghe, dây sạc, sạc dự phòng…

- Máy ảnh - máy quay phim

- Mẹ và Bé - đồ chơi: sữa, bỉm và đồ chơi cho bé…

- Ô tô, xe máy, xe đạp…

- Sách và Văn phòng phẩm

- Thời trang, phụ kiện

- Thể thao - dã ngoại

- Dịch vụ giúp việc

- Thú cưng.

Hoặc bằng cách đăng ký và nhận thông báo mã giảm giá qua email, bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết về những mã giảm giá mới nhất trên Prices. Nhanh tay truy cập vào Prices.vn để đăng ký thôi nào, đơn giản chỉ với 2s là đã đăng ký thành công.

Prices ra mắt nền tảng hoàn tiền Cashback

Prices.vn không chỉ là địa chỉ uy tín cung cấp, tổng hợp mã giảm giá cho khách hàng, mà Prices còn ra mắt nền tảng hoàn tiền cashback, giúp khách hàng nhận được nhiều lợi ích nhiều nhất khi mua sắm.

Vậy nền tảng hoàn tiền Cashback là gì? Nền tảng hoàn tiền Cashback là tính năng hoàn tiền cho khách hàng khi thanh toán thành công tại Prices, bạn sẽ mua hàng hóa sản phẩm với giá hời hơn so với việc mua hàng trực tiếp và được hoàn tiền trực tiếp khi thanh toán thành công. Tùy thuộc vào giá trị đơn hàng mà khách hàng sẽ nhận được giá trị hoàn tiền sẽ càng cao, giá trị % được nhận thường từ 10%- 50%.

Ví dụ như bạn mua một sản phẩm có giá trị 100.000đ của một shop đang có chương trình hoàn 10% giá trị đơn hàng, thì sau khi thanh toán thành công, số tiền hoàn mà bạn nhận được là 10.000đ.

Có phải là bạn đã tiếc nuối quá nhiều khi không biết đến nền tảng hoàn tiền Cashback trên Prices sớm hơn không? Không có gì nuối tiếc cả, vì bây giờ bạn đã biết rồi, hãy là người tiêu dùng thông minh, nó giúp bạn tiết kiệm được một khoản kha khá rồi đấy.

Tổng kết

Hy vọng qua bài viết này bạn đã biết cách săn mã giảm giá và hoàn tiền Tiki, Lazada, Shopee miễn phí tại Prices.vn, website cực kỳ hữu ích và tuyệt vời, hỗ trợ bạn mua sắm một cách tuyệt vời nhất.

VH