Máy khoan Bosch chính hãng của nước nào, nên mua hay không?

Giữa muôn vàn các thương hiệu máy khoan trên thị trường hiện nay, máy khoan Bosch vẫn giữ được vị thế nhất định và luôn nằm trong top những hãng máy khoan bán chạy nhất bởi chất lượng, độ bền, tính đa dạng và khả năng làm việc vượt trội.

Máy khoan Bosch của nước nào?

Máy khoan cầm tay Bosch là sản phẩm thuộc hãng sản xuất và phân phối dụng cụ điện cầm tay hàng đầu của Đức.

Máy khoan Bosch là thương hiệu của Đức.

Thương hiệu này hiện đang có mặt tại hơn 150 quốc gia trên thế giới và sở hữu tới 3 nhà máy sản xuất chính hãng, lần lượt đặt tại Đức, Malaysia và Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng tại nhiều quốc gia.

Đây cũng chính là lý do vì sao mà máy khoan Bosch chính hãng mặc dù thuộc thương hiệu Đức nhưng đôi khi chúng ta lại thấy xuất xứ in trên nhãn lại đề là máy khoan Bosch made in Malaysia hay made in China.

- Máy khoan tay Bosch sản xuất tại Đức: là dòng máy khoan búa khổ lớn dành cho thợ chuyên nghiệp.

- Khoan tay Bosch sản xuất tại Malaysia: máy khoan xoay (GBM 6 RE, GBM 10 RE, GBM 13 RE); máy khoan pin (GSB 120-LI, GSB 180-LI, GSB 140-LI, GSB 1080-2LI, GSB 14.4-2-LI) và máy khoan động lực (GSB 13 RE, GSB 16 RE, GSB 10RE, GSB 20-2RE).

- Máy khoan Bosch xuất xứ từ Trung Quốc: khoan động lực Bosch GSB 550 RE; máy khoan xoay GBM 350, GBM 320; các máy khoan búa nhỏ.

Người dùng khi mua có thể dựa vào đây để chọn được sản phẩm chính hãng, tránh việc mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng.

Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE được sản xuất tại Malaysia.

Hiện nay, máy khoan cầm tay Bosch ngày càng đa dạng hơn về dòng sản phẩm cũng như giá thành nhằm đáp ứng được nhiều đối tượng người dùng hơn. Tất cả đều được đánh giá cao về độ bền cao, khả năng hoạt động bền bỉ, ít gặp lỗi và an toàn cho người dùng khi sử dụng.

Máy khoan Bosch có tốt không?

Không phải ngẫu nhiên mà máy khoan của thương hiệu Bosch lại được nhiều người dùng ưa chuộng và bán chạy như vậy. Sở dĩ có được điều này là do máy khoan Bosch sở hữu rất nhiều ưu điểm nổi bật, có thể kể đến như:

Khoan Bosch đa dạng chủng loại, thiết kế gọn nhẹ, chắc chắn.

- Mức độ hoàn thiện cao do được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Đức, kiểm duyệt chất lượng kỹ lưỡng.

- Thiết kế nhỏ gọn, kết cấu chắc chắn, đem lại cảm giác vừa tay, thoải mái khi sử dụng, phù hợp với nhiều không gian làm việc khác nhau.

- Khả năng khoan đa năng trên nhiều vật liệu khác nhau: gỗ, sắt, thép, tường, bê tông (tùy vào dòng máy).

- Được trang bị thêm nhiều phụ kiện và dụng cụ đi kèm nhằm phục vụ công việc và thay thế khi cần

- Tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến bổ trợ cho quá trình hoạt động đồng thời giúp nâng cao độ bền cho thiết bị

- An toàn cho người sử dụng do được sản xuất từ các vật liệu cao cấp có khả năng cách điện, cách nhiệt, chống va đập tốt, chống rung hiệu quả.

- Đa dạng chủng loại cho người dùng lựa chọn: máy khoan pin Bosch, máy khoan bê tông Bosch , máy khoan động lực, máy khoan bắt vít,...

- Nhiều phân khúc giá nhằm đáp ứng tốt nhiều đối tượng khách hàng hơn;

- Thời gian bảo hành lâu dài (từ 6 - 12 tháng) và được ủy quyền phân phối trên nhiều thị trường giúp người dùng dễ dàng bảo hành và đổi trả khi phát sinh lỗi.

- Mua máy khoan Bosch chính hãng ở đâu?

Maykhoanbosch.net hiện đang là đại lý cấp 1 được ủy quyền bởi Bosch cam kết sẽ đem đến những sản phẩm khoan cầm tay Bosch chính hãng với giá thành tốt nhất.

Máy khoan bosch.net là đại lý phân phối chính hãng của Bosch.

Tất cả máy khoan tại đây đều được nhập trực tiếp từ các nhà máy có công nghệ hiện đại nhất thế giới, đạt tiêu chuẩn CE, FCC (Tiêu chuẩn cao nhất của thị trường Mỹ, châu Âu) và được kiểm tra chất lượng một cách kỹ lưỡng nên được đảm bảo 100% về chất lượng.

Khi mua máy khoan cầm tay Bosch tại Maykhoanbosch.net, khách hàng cũng sẽ được đảm bảo nhiều quyền lợi như:

- Được đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, am hiểu sản phẩm tư vấn miễn phí để chọn được loại máy phù hợp;

- Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, bảo dưỡng và thay thế linh kiện đúng kỹ thuật đảm bảo độ bền tốt nhất cho máy;

- Hỗ trợ bảo hành chính hãng theo quy định của nhà sản xuất;

- Chính sách hỗ trợ sửa chữa, mua mới máy móc và các linh kiện với khách hàng lâu năm;

- Có nhiều chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi lớn tri ân khách hàng

