Khắc dấu vuông và những thông tin thú vị có thể bạn đã bỏ lỡ

Khắc dấu vuông là một dịch vụ được rất nhiều các công ty, doanh nghiệp lựa chọn. Với không gian đủ rộng, chúng phù hợp thiết kế và tích hợp nhiều thông tin người dùng muốn. Mặc dù việc dùng dấu ấn tên vuông hiện nay là không mới, nhưng có rất nhiều điều thú vị về chúng ngay sau đây mà bạn không nên bỏ lỡ.

Khắc dấu vuông là loại sản phẩm có tính tối ưu nhất được nhiều người lựa chọn

Có hai loại dấu khắc tên được phân phối rộng rãi hiện nay là hình tròn và vuông. Với các công ty, doanh nghiệp, vì nhu cầu thể hiện thông tin nên những thiết kế vuông vẫn được xem là tối ưu nhất. Lý do đơn giản nhất là bởi chúng có không gian đủ rộng để điền các thông tin quan trọng mà vẫn dễ nhìn, dễ đọc.

Khắc dấu vuông có rất nhiều loại, tiêu biểu như: Dấu in chức danh, in mã số thuế, logo doanh nghiệp. Những loại dấu in này đều phải đảm bảo thông tin chính xác và đã được đăng ký, có tính pháp lý. Điều này mới giúp con dấu có giá trị khi được sử dụng trong những văn bản, hợp đồng quan trọng.

Với những loại khắc dấu vuông chỉ hiện tên, chữ ký, địa chỉ, số điện thoại liên hệ thì không nhất thiết phải đăng ký vì đây là thông tin mà bạn có thể chủ động kiểm soát. Đồng thời những con dấu này cũng có thể được phổ biến rộng rãi, không cần chịu sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền.

Lợi thế về không gian và khả năng thể hiện thông tin nên với nhiều người, các loại khắc dấu vuông vẫn là sự lựa chọn tối ưu nhất. Tuy nhiên bạn có biết vì sao dù chỉ khắc chữ ký hoặc tên ngắn gọn nhưng nhiều người vẫn dùng dấu vuông nhiều hơn không? Đây là do quy định và tính chất của các con dấu mà ít người biết đến.

Lý giải vì sao khắc dấu vuông lại được các khách hàng ưu tiên hơn cả

Nếu mới tìm hiểu về dịch vụ khắc dấu, hẳn bạn sẽ tò mò vì sao số lượng dấu vuông lại chiếm ưu thế hơn hẳn phải không nào? Trên thực tế, dấu tròn thường được dùng để in logo và phần lớn phân loại dấu tròn có tính pháp lý tương đối cao. Những loại dấu tròn thường sẽ in logo và được cấp phép bởi đơn vị có thẩm quyền.

Theo luật tại Việt Nam hiện nay, các thông tin được thể hiện ở dấu vuông có tính chịu trách nhiệm rất thấp, chủ yếu chỉ để lại thông tin và phương thức liên hệ. Vậy nên những người không có nhu cầu quá cao thì sẽ dùng khắc dấu vuông bởi chúng nhanh chóng, dễ làm và không bị quản lý gắt từ các cơ quan chức năng.

Dễ hiểu hơn, khi muốn làm dấu tròn, bạn phải có đăng ký rõ ràng và thường là những người đại diện công ty, doanh nghiệp, các văn phòng mới có quyền sử dụng. Vậy nên khi dùng với nhu cầu cá nhân, kinh doanh nhỏ lẻ thì những dấu vuông vẫn là sự lựa chọn an toàn và hữu ích nhất. Đây cũng là lý do chính khiến khắc dấu vuông được ưu tiên hơn hẳn.

Mẹo nhỏ giúp bạn tìm được dịch vụ khắc dấu tên chuyên nghiệp uy tín giá rẻ

Với nhu cầu khắc dấu vuông ngày một lớn, bạn cần biết cách làm thế nào để lựa chọn đơn vị uy tín nhất. Theo đó, nơi đặt làm dấu phải có địa chỉ rõ ràng, thông tin liên hệ khả dụng. Nếu có page hay website, bạn nên truy cập tìm hiểu về các dịch vụ cung cấp và đánh giá của khách hàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể.

Hiện nay, khắc dấu TN là cái tên đang được lòng đông đảo khách hàng. Với trình độ kỹ thuật cao, TN mang đến cho khách hàng nhiều dịch vụ thiết kế các loại dấu in khác nhau, bao gồm cả thiết kế họa tiết theo yêu cầu. Đặc biệt với dịch vụ tại cửa hàng, bạn có thể lấy ngay tức khắc mà không cần lên ngày hẹn.

