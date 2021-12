Két sắt gia đình Việt Tiệp: Giải pháp bảo vệ tài sản an toàn, hiệu quả

Sự phát triển của khoa học - công nghệ kéo theo sự ra đời của hàng trăm, hàng nghìn cơ sở bán hàng tham gia vào lĩnh vực cung cấp, phân phối két sắt gia đình Việt Tiệp, tuy nhiên không phải cơ sở nào cũng kinh doanh các sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Thấu hiểu được điều này, Két sắt Phát Tài đã ra đời và mang đến cho người tiêu dùng những mẫu két sắt Việt Tiệp chính hãng, giá rẻ.

Tại sao két sắt Việt Tiệp được nhiều người ưa chuộng sử dụng?

Két sắt gia đình Việt Tiệp là dòng sản phẩm chất lượng cao, tất cả các sản phẩm đều đã qua kiểm định và có chứng nhận của nhà nước. Sản phẩm hiện được người dùng ưa chuộng sử dụng nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật so với nhiều dòng két sắt khác. Cụ thể:

Đảm bảo an toàn tuyệt đối

Két sắt Việt Tiệp được sản xuất bằng loại thép cao cấp, bên trong là lớp bê tông xốp có khả năng chống cháy, chống va đập hiệu quả để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các tài sản bên trong. Két còn được thiết kế hệ thống chốt an toàn giúp tăng khả năng chống phá két lên đến 50% so với những loại két thông thường.

Két sắt Việt Tiệp được nhiều khách hàng ưa chuộng

Thiết kế hệ thống chống sao chép đặc biệt

Thiết kế hệ thống chống sao chép trên két sắt Việt Tiệp giúp người dùng yên tâm với khả năng bảo mật an toàn tuyệt đối của sản phẩm. Phần thân két sắt được đúc đặc, sử dụng hệ thống khóa liên hoàn hỗ trợ chống sao chép bao gồm 1 tay nắm, 1 chìa khóa kèm và 1 khóa an toàn. Đặc biệt, ở trên mỗi chiếc két sắt đều có một bộ khóa gồm 4 mã số, trên bánh đĩa có nhiều rãnh giả giúp ngăn chặn tình trạng dò số.

Thiết kế có tính thẩm mỹ cao

Ngoài các tính năng trên két, thương hiệu Việt Tiệp còn rất chú trọng đến kiểu dáng của các loại két sắt gia đình. Két được thiết kế với nhiều loại kích thước khác nhau, bề mặt két được phủ 3 lớp sơn bóng bằng công nghệ hiện đại giúp két luôn bền màu theo thời gian. Vì vậy, sử dụng két sắt Việt Tiệp không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn phù hợp để trang trí và làm đẹp cho không gian căn phòng.

Két sắt Phát Tài – Đơn vị cung cấp các mẫu két sắt gia đình Việt Tiệp chính hãng

Két Sắt Phát Tài hiện là địa chỉ uy tín, chuyên cung cấp các loại két sắt Việt tiệp chính hãng, cao cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng cho mọi không gian từ gia đình đến văn phòng. Cụ thể:

Két sắt Phát Tài có nhiều cửa hàng phân phối két sắt trên toàn quốc

Két sắt Việt Tiệp KV34ĐT khóa điện tử

Két sắt Việt Tiệp KV34ĐT khóa điện tử có kết cấu an toàn vững chắc, phần thân két sắt được đúc đặc bởi lớp thép dày, bên trong két sắt được bọc một lớp bột và bê tông nhằm tăng khả năng chống cháy của sản phẩm lên đến 1000 độ C trong vòng 120 phút. Két sắt có kết cấu 2 ngăn, được sử dụng khóa điện tử kết hợp khóa chìa và 1 tay nắm ngoại. Người dùng có thể đổi mã số thoải mái theo ý muốn của mình.

Két sắt Việt Tiệp KV34ĐT sử dụng khóa điện tử

Két sắt có thiết kế 2 bản lề nổi, 1 tay nắm mở két sắt và 3 chốt đúc đặc ăn sâu vào trong lòng két, đảm bảo tình trạng khoan, đục, phá két sắt của các tên trộm. Diện tích bên trong két vô cùng rộng rãi, phù hợp để chứa các tài liệu, giấy tờ, túi clearbag,…

Két sắt Việt Tiệp KV34KC khóa cơ

Két sắt Việt Tiệp KV34KC khóa cơ có thiết kế diện tích bên trong vô cùng rộng rãi, phù hợp để sử dụng các loại giấy tờ, tài liệu đa dạng kích thước. Phần thân két được đúc đặc bởi một lớp thép dày, đặc biệt bên trong két sắt còn được bao bọc bởi t lớp bột chống cháy hiệu quả ở nhiệt độ 1000 ºC trong vòng 120 phút.

Két sắt Việt Tiệp KV34KC khóa cơ

Két sử dụng khóa cơ kết hợp khóa chìa và 1 tay nắm ngoại, vì vậy, khách hàng không thể đổi mã số nhiều lần như ý muốn, tuy nhiên ưu điểm của mẫu két này là có khóa đĩa chống xoay trong trường hợp két bị lộ mật mã. Phần cánh của két sắt còn được đúc nguyên một tấm thép dày bản mã, đảm bảo két không bị khoan phá.

Két sắt Việt Tiệp XK65 khóa cơ đổi mã

Két sắt Việt Tiệp XK65 khóa cơ là dòng két sắt cao cấp đến từ thương hiệu Việt Tiệp. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, có đầy đủ các chứng nhận và kiểm định của cơ quan chức năng, đảm bảo an toàn chống cháy. Thiết kế phần thân két đúc đặc 100%, sử dụng thép siêu cường cao cấp nhập khẩu.

Két sắt Việt Tiệp XK65

Hèm cửa thiết kế dạng tam cấp giúp tăng khả năng chống cháy, chống phá hiệu quả. Hệ thống khóa và bảo mật được bảo vệ bằng 2 lớp bền bỉ. Két có chứa thành phần của bột chống cháy, vì vậy, khả năng chịu nhiệt lên tới 1200°C trong vòng 120 phút. Ngoài ra, két còn được trang bị thêm bộ khóa chìa bi chống sao chép.

Két sắt Phát Tài là đại lý chuyên cung cấp, phân phối các loại két sắt gia đình, két sắt văn phòng,…. uy tín từ các thương hiệu nổi tiếng như Việt Tiệp, Hòa Phát,… Đây sẽ là địa chỉ đáng tin cậy cho những khách hàng có nhu cầu mua sắm và sử dụng két sắt.