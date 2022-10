Gửi hàng đi Mỹ giá rẻ, lấy hàng tại nhà nhanh chóng, thuận tiện

3A Express được đánh giá là một trong những đơn vị chuyên gửi hàng đi Mỹ giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh. Chúng tôi hỗ trợ khách đến tận nhà lấy hàng, giao hàng tận nơi tại Mỹ an toàn.

Dịch vụ gửi hàng đi Mỹ giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh

3A Express có 2 kho hàng chính ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, đáp ứng nhu cầu gửi hàng đi Mỹ trên toàn quốc. Riêng đối với những khách hàng ở khu vực TP Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ đến tận nhà lấy hàng, hàng đi nhanh chóng và an toàn vì kho hàng gần với Sân bay Tân Sơn Nhất, vận chuyển hàng đơn giản, dễ dàng.

Đến tận nhà lấy hàng

Nhân viên đến tận nhà khách lấy hàng dù ở bất kỳ địa chỉ nào tại TP Hồ Chí Minh, miễn đơn hàng nằm trong khu vực TP Hồ Chí Minh, nhân viên sẽ hỗ trợ đến tận nhà lấy hàng để đóng gói và gửi hàng về kho. Nếu hàng nhiều sẽ di chuyển bằng xe bán tải, còn hàng ít sẽ di chuyển bằng xe máy. Việc đến tận nhà khách lấy hàng sẽ giúp người gửi tiết kiệm thời gian, gửi hàng nhanh chóng.

Miễn phí làm thủ tục gửi hàng đi Mỹ

Các thủ tục để gửi hàng đi Mỹ rất đơn giản, chỉ việc gửi hàng đến kho, hàng có mặt tại kho sẽ được hoàn tất các thủ tục, hàng được gửi đi an toàn, nhanh chóng. Nhân viên sẽ miễn phí làm các giấy tờ, chứng từ để lô hàng thông quan dễ dàng và nhanh chóng.

Miễn phí đóng gói và hút chân không

Dịch vụ đóng gói và hút chân không tại kho hoàn toàn miễn phí. Khách sẽ được hỗ trợ đóng gói đúng tiêu chuẩn của đường hàng không, đồng thời hút chân không hàng hoá là thực phẩm hoặc hàng có kích thước lớn, hàng cồng kềnh.

Tại kho TP Hồ Chí Minh, 3A Express luôn có đầy đủ đồ nghề, dụng cụ đóng gói để hàng được đảm bảo đúng tiêu chuẩn, thông quan dễ dàng.

Nhận hàng nhanh tại Mỹ

Hình thức gửi hàng đi Mỹ giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh thông qua Công ty 3A Express chủ yếu bằng đường hàng không. Do vậy, thời gian nhận hàng tương đối nhanh. Nhận hàng sau 7-10 ngày làm việc, hàng nhận an toàn, nhận theo hình thức door to door, giao hàng trước cửa.

Cách tính chi phí gửi hàng đi Mỹ tại TP Hồ Chí Minh

Khi khách lựa chọn 3A Express để gửi hàng sang Mỹ, nhân viên sẽ gửi bảng giá vận chuyển để người gửi tham khảo. Trong bảng giá sẽ có phân loại hàng gửi đi, trọng lượng – cân nặng của đơn hàng và quy thành tiền phí vận chuyển.

Ví dụ, khách có một đơn hàng có cân nặng thực tế = 20kg muốn gửi sang Mỹ. Nhân viên sẽ khai thác thêm một số thông tin là hàng gửi đi thuộc nhóm hàng hoá nào (gọn nhẹ, dễ đi hay cồng kềnh, đặc biệt). Sau đó đo kích thước thùng hàng và thực hiện theo phép tính: chiều dài * chiều cao * chiều rộng/5000 = số kg thực tế được áp dụng vào bảng giá vận chuyển.

Trường hợp đơn hàng sau khi đã tính toán, con số cuối cùng của phép tính là 25, vậy thì cân nặng đơn hàng được tính phí vận chuyển là 25 chứ không phải 20 như ban đầu.

Trước khi thống nhất hàng được gửi đi tại 3A Express, nhân viên sẽ gửi bảng giá, gửi cách tính chi phí cho khách. Khi thống nhất, nhân viên mới tiến hành hoàn tất giấy tờ để gửi hàng đi an toàn, nhanh chóng.

Những lưu ý khi gửi hàng đi Mỹ

Một số lưu ý dưới đây chắc chắn sẽ hữu ích đối với người gửi hàng, đặc biệt là những người chưa có kinh nghiệm:

Tăng số lượng để giảm chi phí:

Muốn gửi hàng đi Mỹ giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh, người gửi sẽ cần tăng số lượng hàng gửi đi. Tại 3A Express, đơn hàng càng tăng số lượng, thì chi phí được tính trên kg sẽ càng giảm. Hầu hết các đơn vị vận chuyển đều áp dụng cách này để khuyến khích khách hang gửi nhiều hàng cùng lúc.

Chủ động liên hệ với dịch vụ gửi hàng

Nếu muốn gửi hàng an toàn, giá rẻ và thuận lợi trong việc chuẩn bị đơn hàng, cách tốt nhất là người gửi nên chủ động liên hệ với Công ty 3A Express trước khi chuẩn bị hàng. Việc liên hệ trước sẽ giúp người gửi biết hàng nào gửi đi được, hàng nào bị cấm gửi đi, từ đó chuẩn bị hàng tốt hơn, giúp hàng gửi đi an toàn.

Tham gia gói bảo hiểm đối với đơn hàng có giá trị

Nếu hàng khách gửi đi là hàng có giá trị, quý khách nên tham gia gói bảo hiểm hàng hoá. Gói bảo hiểm thường có phí dao động từ 5-10% tuỳ vào giá trị đơn hàng. Điều quan trọng là người gửi sẽ được bảo vệ quyền lợi một cách tốt nhất và an toàn nhất. Khách sẽ được hoàn tiền tối đa trong chính sách tham gia gói bảo hiểm.

3A Express – dịch vụ gửi hàng đi Mỹ giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ khách hàng có được đơn hàng thuận lợi. Nếu cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

