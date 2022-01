Gạch ốp lát Vicenza: Vinh hoa gia tộc Việt

Là thương hiệu hàng đầu trên thị trường nội địa, những năm qua, Công ty cổ phần đầu tư & phát triển Vicenza (gọi tắt là Vicenza) luôn đi đầu về ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm đa dạng hóa kích thước và mẫu mã sản phẩm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Để cho ra đời những sản phẩm có nhiều tính năng ưu việt, từ cuối năm 2018, công ty đã đưa vào vận hành thêm 2 dây chuyền sản xuất gạch lát nền và gạch ốp tường khổ lớn với kinh phí đầu tư lên đến 1.500 tỷ đồng, nâng quy mô sản xuất tại 2 nhà máy của công ty lên 4 dây chuyền với công suất tối đa là 20.000.000 m2/năm. Cả hai dây chuyền đều sử dụng công nghệ châu Âu hiện đại như là: ép thủy lực; in kỹ thuật số đa kênh; nung 2 lần; tráng men siêu phẳng và mài bóng nano ngược. Theo đó, toàn bộ quy trình sản xuất của hai dây chuyền là hoàn toàn tự động, được tích hợp và kết nối, giám sát qua các Application - ứng dụng trên các thiết bị di động cầm tay sử dụng công nghệ điện toán đám mây, giúp cán bộ quản lý có thể điều hành, kiểm soát tình trạng hoạt động của dây chuyền 24/24h ở bất cứ nơi đâu và kịp thời can thiệp xử lý khi có sự cố xảy ra.

Đặc biệt, hai dây chuyền mới này sẽ cho ra đời những sản phẩm có nhiều kích thước, mẫu mã khác nhau lên tới 800mm,1.200mm. Các sản phẩm khi ra lò sẽ có đặc trưng là: độ bóng cao, bền màu, không thấm nước, không bám bẩn, hình ảnh, màu sắc sống động và chân thực, có thể in được các hình ảnh 3D với độ phân giải full HD, thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn cao của châu Âu.

Sau một thời gian đưa vào sử dụng hai dây chuyền sản xuất gạch lát nền và ốp tường khổ lớn, mới đây, Vicenza đã cho ra mắt dòng sản phẩm Gạch Porcelain men vi tính kim cương cao cấp. Đây là dòng thương hiệu cao cấp, sở hữu những công nghệ vượt trội nhất hiện nay, đó là: công nghệ in kỹ thuật số Ultra – 4K đảm bảo các hoa văn, họa tiết siêu nét và có chiều sâu tối ưu. Bề mặt của dòng sản sản phẩm được phủ men kim cương dầy, khác biệt so với các dòng sản phẩm thông thường. Bên cạnh đó, dòng kim cương cao cấp này của Vicenza sở hữu độ bóng cực kỳ cao nhưng lại có khả năng chống trơn trượt, rất an toàn cho người sử dụng. Hơn thế nữa, với lớp men kim cương siêu cứng, siêu dầy, sản phẩm sẽ cho độ bền cao, chịu lực, chịu mài mòn tốt ngay cả ở những nơi có sự tiếp xúc thường xuyên và khắc nghiệt nhất.

Với việc cho ra mắt sản phẩm Gạch Porcelail men kim cương cao cấp, Vicenza một lần nữa đã khẳng định lợi thế cạnh tranh của mình không chỉ ở thị trường trong nước mà còn cả trên thế giới.

Mai Vui