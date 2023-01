Dịch vụ chuyển nhà - chuyển văn phòng tại Sầm Sơn Thanh Hóa

Bạn quá mệt mỏi với việc chuyển nhà? Bạn cần chuyển văn phòng nhanh chóng để đảm bảo tiến độ công việc của công ty?

Thay vì việc tự mình lên kế hoạch, dọn dẹp, đóng gói, thuê xe vận chuyển,… vừa tốn công vừa tốn sức thì hãy để đội ngũ chuyển nhà Thành Hưng thực hiện giúp bạn. Dịch vụ chuyển nhà - chuyển văn phòng tại Sầm Sơn Thanh Hóa cam kết mang đến cho bạn sự hài lòng, tiết kiệm và hiệu quả.

Tại sao chọn dịch vụ chuyển nhà - chuyển văn phòng tại Sầm Sơn của Thành Hưng

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội mà nhu cầu của con người ngày một đa dạng hơn, đặc biệt là trong ngành dịch vụ. Tại Thanh Hóa, Thành Hưng là một trong những đơn vị uy tín mang đến giải pháp chuyển nhà nhanh, chuyển văn phòng chất lượng cho quý cư dân.

Đến với thành phố Sầm Sơn, Thành Hưng tự tin cung cấp dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng ưu đãi:

Đội ngũ nhân viên kinh nghiệm

Một trong những yếu tố mà khách hàng tìm đến dịch vụ chuyển nhà tại Thanh Hóa - Sầm Sơn đó là họ cần sự trợ giúp từ đội ngũ giàu kinh nghiệm, chuyên tháo lắp và vận chuyển đồ đạc.

Chuyển nhà Thành Hưng được thành lập hơn 10 năm với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, nhiệt tình không ngại khoảng cách gần xa để đến tận nơi tư vấn, báo giá miễn phí cho quý khách.

Nhân viên tham gia dọn nhà, chuyển văn phòng đều được đào tạo kỹ lưỡng về chuyên môn, am hiểu cách tháo dỡ và đóng gói đồ gỗ, đồ điện tử điện lạnh, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện dịch vụ.

Cam kết an toàn, vẹn nguyên đồ đạc

Đồ đạc của quý khách được đảm bảo an toàn tối đa trong suốt quá trình vận chuyển với quy trình bao gói an toàn: lớp thứ nhất bằng màng co PE, lớp thứ hai bằng xốp nổ hoặc nệm bọc, lớp cuối là carton và băng keo.

Xe tải Thành Hưng đa dạng tải trọng, có thùng xe rộng, hệ thống giảm xóc đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn, nguyên vẹn đến địa điểm mới.

Tác phong chuyên nghiệp

Đến với dịch vụ chuyển văn phòng tại Sầm Sơn, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Toàn bộ đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, có thái độ phục vụ tiêu chuẩn, lịch sự, tôn trọng khách hàng. Thành Hưng cam kết thực hiện dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng đúng hẹn, không chậm trễ một phút, một giây nào.

Chuyển văn phòng nhanh chóng

Mọi khâu, mọi công đoạn trong chuyển văn phòng đều được lên kế hoạch, có sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả các nhân viên thi công, nhân viên kỹ thuật, nhân viên giám sát hành trình (và hệ thống định vị GPS), khắc phục kịp thời các vấn đề gây chậm trễ cho quá trình vận chuyển.

Thành Hưng cam kết cho bạn sẽ vận chuyển nhanh nhất HOÀN TIỀN 100% NẾU XẢY RA SỰ CỐ. Thành Hưng có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, chất lượng như xe tải chuyên chở, xe nâng, xe cẩu… phục vụ mọi công tác chuyển văn phòng, chuyển nhà trọn gói tại Sầm Sơn.

Quy trình dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng tại Sầm Sơn Thanh Hóa

Phương án vận chuyển thông minh mang đến giá trị của dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng tại Sầm Sơn. Hướng đến việc mang đến lợi ích tối đa cho khách hàng, đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách, Thành Hưng triển khai dịch vụ nhanh chóng qua các bước:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng

Chuyển văn phòng Thành Hưng tại Sầm Sơn tiếp nhận yêu cầu dịch vụ của quý khách hàng thông qua tổng đài duy nhất 0342.73.73.73/094.302.35.35. Thành Hưng tiếp nhận yêu cầu chuyển nhà, chuyển văn phòng tại Sầm Sơn 24/7, kể cả ngày cuối tuần hay ngày lễ, mọi lúc, mọi nơi chỉ cần khách hàng cần là chúng tôi nhanh chóng có mặt.

Bước 2: Khảo sát, bảo giá và lên phương án vận chuyển

Để đảm bảo dịch vụ chuyển nhà tại Sầm Sơn diễn ra nhanh chóng và hiệu quả nhất, chúng tôi khuyến cáo quý khách hàng nên dành thời gian để nhân viên Thành Hưng qua tận nơi để khảo sát, tư vấn và lên phương án vận chuyển trực tiếp và chính xác nhất.

Thời gian khảo sát sẽ hoàn toàn do quý khách hàng quyết định. Đội ngũ nhân viên chuyển văn phòng Thành Hưng sẽ đến và khảo sát về số lượng, khoảng cách, vị trí di chuyển, … để đưa ra phương án vận chuyển tối ưu nhất cho khách hàng.

Bước 3: Đóng gói và vận chuyển

Chuyển nhà Thành Hưng tại Sầm Sơn chịu trách nhiệm bố trí nhân công, xe tải, trang thiết bị và vật liệu đóng gói, bọc lót,… cần thiết đảm bảo an toàn đồ dùng, thiết bị từ nhà mới đến nhà cũ, từ văn phòng cũ sang văn phòng mới.

Giường tủ, sô pha, máy lạnh, tủ lạnh, máy in, máy fax, …. sẽ được đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm của Thành Hưng tháo lắp và bọc lót, đóng gói và vận chuyển bài bản, chuyên nghiệp.

Các tài liệu, đồ dùng văn phòng sẽ được phân loại theo từng phòng ban, từng cá nhân và được đánh số, ghi chú đầy đủ đảm bảo sự bảo mật và hạn chế mất hoặc thất lạc.

Bước 4: Lắp đặt và bàn giao

Toàn bộ đồ đạc của quý khách hàng sẽ được vận chuyển và bốc dỡ đến tận nhà mới, văn phòng mới. Đội ngũ Thành Hưng sẽ chịu trách nhiệm lắp đặt và ví trị theo yêu cầu của khách hàng. Hoàn tất lắp ráp và sắp xếp, chuyển nhà Thành Hưng sẽ bàn giao nguyên trạng cho quý khách hàng.

Bước 5: Nghiệm thu và thanh toán

Khách hàng nghiệm thu và thanh lý hợp đồng chuyển nhà, chuyển văn phòng. Khách hàng sẽ có trách nhiệm thanh toán cho bên dịch vụ Thành Hưng.

Đến với Thành Hưng, khách hàng sẽ không phải lo lắng về giá cả hay uy tín. Nếu quý khách có thắc mắc về dịch vụ hay có nhu cầu chuyển nhà - chuyển văn phòng tại Sầm Sơn - Thanh Hóa, hãy liên hệ ngay đến tổng đài miễn phí 0944033535 của chúng tôi để được tư vấn và giải đáp thắc mắc sớm nhất.

Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vận tải Thành Hưng Địa chỉ: Số 300 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Chi nhánh Thanh Hóa: Số nhà 67, Đường Thọ Hạc, Phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá Hotline: 0342.73.73.73 - 0915.388.666 Email: thanhhung3910@gmail.com Website: https://taxitaithanhhung.vn/

Mai Hoan