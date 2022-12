Địa chỉ cung cấp quạt ly tâm chính hãng giá tốt

Quạt ly tâm là sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp ở đa dạng các hạng mục như: nhà máy, nhà xưởng, công trình công nghiệp...Vậy quạt ly tâm là gì? Nó có vai trò và được ứng dụng như thế nào trong công nghiệp? Nên mua quạt ly tâm ở đâu để đảm bảo chất lượng và hiệu suất hoạt động?

Quạt ly tâm và những ưu điểm vượt trội

Quạt ly tâm còn được gọi là quạt hút ly tâm hay quạt ly tâm công nghiệp, được thiết kế từ hệ thống cánh quạt và motor. Loại quạt này có chức năng vận chuyển không khí, nhờ vào nguồn điện năng tác động làm motor quay, đồng thời kéo theo cánh quạt quay để làm nhiệm vụ vận chuyển không khí. Trong quá trình hoạt động, quạt ly tâm hút không khí dọc theo trục và đẩy gió ra theo hướng vuông góc, thẳng với trục của quạt.

Không phải ngẫu nhiên mà quạt ly tâm được ưa chuộng sử dụng ở khắp các nhà xưởng, nhà máy công nghiệp, đó là bởi những ưu điểm nổi trội của quạt ly tâm so với các loại quạt công nghiệp khác. Trước hết, loại quạt này có lưu lượng gió lớn, tốc độ quay nhanh và có lực đẩy - hút vô cùng lớn. Đặc biệt, quạt có thể tạo áp lực và sức ép cao hơn rất nhiều so với các dòng quạt khác. Với thiết kế thông minh, hiện đại, quạt ly tâm sở hữu các tính năng như: hút và thải không khí ô nhiễm, hút mùi, hút bụi, hút khói, thông gió làm mát không khí nhằm mang lại một không gian trong sạch và an toàn.

Quạt ly tâm được ứng dụng như thế nào trong công nghiệp?

Trên thị trường hiện nay, quạt ly tâm được chia làm 2 loại: quạt ly tâm trực tiếp và quạt ly tâm gián tiếp. Quạt ly tâm trực tiếp là loại quạt hút gió, hút bụi một cách trực tiếp bằng motor, yêu cầu motor phải có độ chống bụi bẩn cao để tránh gây hỏng hóc, thiệt hại. Còn quạt ly tâm gián tiếp có motor được gắn với cánh quạt bằng dây curoa để không tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn, có khả năng chịu nhiệt độ cao. Tuy nhiên tốc độ của quạt ly tâm gián tiếp sẽ không mạnh bằng quạt ly tâm trực tiếp.

Với động cơ và hiệu suất hoạt động ở tốc độ cao, quạt ly tâm trực tiếp thường được ứng dụng trong những môi trường như: các đường ống dài và phức tạp, hút bụi mịn, mùn cưa trong các nhà máy sản xuất gỗ, hoặc sử dụng để thông gió, làm mát không khí cho các khu công nghiệp, nhà máy, tầng hầm, trung tâm thương mại,…

Còn đối với những môi trường khắc nghiệt, nhiệt độ cao như: nhà máy hoá chất, luyện kim, lò đúc, sản xuất axit,...thì bắt buộc cần phải sử dụng quạt ly tâm gián tiếp. Loại quạt này giá thành sẽ nhỉnh hơn quạt ly tâm trực tiếp một chút nhưng nó sở hữu nhiều ưu điểm như tuổi thọ cao, hoạt động êm mượt, không gây ra nhiều tiếng ồn…

Phú Khang - Địa chỉ cung cấp quạt công nghiệp chính hãng giá tốt

Hiểu được vai trò quan trọng của quạt ly tâm, có thể thấy rằng đây là thiết bị không thể thiếu đối với các khu công nghiệp, hay các khu vực rộng lớn như nhà xưởng, kho hàng, trang trại,...Vậy làm thế nào để tìm được nhà cung cấp quạt ly tâm uy tín?

Nhắc đến các địa chỉ cung cấp thiết bị quạt ly tâm uy tín trên thị trường thì Phú Khang là cái tên không thể bỏ qua. Công ty TNHH ĐT & PTDV Phú Khang là một trong những đơn vị được đánh giá cao bởi đông đảo các doanh nghiệp hợp tác, chuyên sản xuất và phân phối quạt công nghiệp với đa dạng chủng loại.

Với mục tiêu mang đến giải pháp cải thiện môi trường làm việc, tại Phú Khang luôn tuyển chọn các linh kiện cao cấp và chất lượng cao, nhằm đảm bảo quá trình lọc sạch không khí đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, các sản phẩm tại Phú Khang được thiết kế với kiểu dáng hiện đại, đa dạng màu sắc giúp bạn dễ dàng lựa chọn được tông màu phù hợp làm tăng tính thẩm mỹ của không gian.

Bên cạnh đó, khi đồng hành cùng Phú Khang bạn còn đồng thời nhận được hàng loạt các ưu đãi như: giá cả vô cùng cạnh tranh so với thị trường, sản phẩm luôn đảm bảo chính hãng, chất lượng cao. Hơn nữa, khách hàng được tư vấn, hỗ trợ 24/7 bởi đội ngũ chuyên viên nhiệt tình, tận tâm, được kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm trước khi thanh toán cùng các chế độ bảo hành, hậu mãi uy tín nhằm đảo bảo quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng.

