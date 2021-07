Best Decor - địa chỉ cung cấp cửa cuốn AustDoor uy tín, chính hãng

Bên cạnh các loại cửa truyền thống (có cánh) thì cửa cuốn AustDoor cũng là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo dành cho không gian sống của mọi gia đình. Trong đó, cửa cuốn AustDoor tại Best Décor được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn và đánh giá cao nhờ thiết kế đa dạng, đảm bảo chất lượng cùng mức giá thành hợp lý.

Phân loại cửa cuốn AustDoor

Tham khảo một số loại cửa cuốn AustDoor tốt nhất trên thị trường mà Best Decor đang cung cấp, bao gồm:

Cửa cuốn công nghệ Đức

Cửa cuốn AustDoor công nghệ được là loại cửa cuốn được sản xuất tại Việt Nam dựa trên tiêu chuẩn và công nghệ của Đức. Loại cửa cuốn này có các bộ phận chính bao gồm thân cửa, hộp điều khiển, motor của cuốn và các thiết bị khác.

Cửa cuốn công nghệ Đức.

Thiết kế của loại cửa cuốn này đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng với công nghệ điều khiển hiện đại, thiết kế tự đảo chiều khi gặp vật cản để bảo vệ cho trẻ nhỏ trong các trường hợp cấp bách. Các bộ phận vận hành trơn tru, ổn định, ít gặp sự cố và không gây ra tiếng ồn.

Cửa được thiết kế đa dạng, tinh tế về mẫu mã giúp tiết kiệm không gian một cách tối ưu. Đặc biệt, cửa cuốn công nghệ Đức có độ bền tốt, khả năng chống chịu cao khi thời tiết và khí hậu thay đổi.

Cửa cuốn công nghệ Úc

Cửa cuốn công nghệ Úc được sản xuất tại Việt Nam với tiêu chuẩn và công nghệ của Australia. Trong đó, AustDoor chính là thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam sản xuất loại cửa cuốn này. Loại cửa cuốn AustDoor công nghệ Úc được người dùng đánh giá cao với những ưu điểm nổi bật như:

Cửa cuốn công nghệ Úc có nhiều ưu điểm nổi bật.

Vận hành êm ái

Thiết kế dạng liền tấm, trang bị hệ thống dây Polyglide & gioăng cao su chạy dọc thân cửa giúp làm giảm sự ma sát giữa cửa và tường. Ngoài ra, cửa còn được tích hợp công nghệ Austmatic giúp giảm đến 90% tiếng ồn khi hoạt động.

Hoạt động nhanh, bền bỉ

Các chất liệu được nhập khẩu hoàn toàn từ Úc nên đảm bảo độ bền lên đến 25 năm với khoảng 20000 lần đóng/mở cửa, đem đến khả năng vận hành bền bỉ vượt thời gian.

Trọng lượng nhẹ

Cửa cuốn AustDoor công nghệ Úc được làm từ chất liệu hợp kim nhôm kẽm nên đảm bảo chất lượng cao và tỷ trọng thấp giúp cửa vận hành nhẹ nhàng và có thể dừng ở bất kỳ vị trí nào.

Cửa cuốn công nghệ Đài Loan

Loại cửa cuốn này được sản xuất dựa trên công nghệ của Đài Loan với các nguyên liệu mạ mày, chất liệu sắt mạ kẽm. Cửa được phân loại dựa theo cơ chế hoạt động bao gồm: cửa cuốn Đài Loan kéo tay và cửa cuốn Đài Loan motor.

Cửa cuốn công nghệ Đài Loan.

Loại cửa này được người tiêu dùng lựa chọn bởi mức giá thành khá rẻ,dễ sử dụng và giúp tiết kiệm chi phí lắp đặt. Thiết kế đơn giản, phù hợp với hầu hết các kiểu công trình thi công, thời gian lắp đặt nhanh, dễ bảo trì và sửa chữa.

Tuy nhiên, cửa cuốn công nghệ Đài Loan lại sử dụng chất liệu sắt mạ kẽm nên độ bền tương đối thấp, dễ bị rỉ sét nếu sử dụng trong môi trường ẩm.

Địa chỉ cung cấp và thi công cửa cuốn AustDoor

Để sở hữu loại cửa cuốn AustDoor đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng nên thông minh và sáng suốt trong việc tìm kiếm một đơn vị cung cấp và thi công cửa cuốn AustDoor chính hãng. Và nếu như bạn chưa tìm được một đơn vị nào ưng ý hoặc chưa chắc chắn về độ uy tín cũng như thương hiệu của đơn vị đó thì có thể tham khảo ngay Best Decor . Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cung cấp và thi công các loại vật liệu xây dựng như Cửa cuốn, Cửa nhựa, Cửa nhôm,… Best Decor tự tin có thể mang đến những sản phẩm chất lượng, uy tín nhất cho khách hàng.

Best Decor là địa chỉ cung cấp cửa cuốn AustDoor chính hãng.

Best Decor sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên môn cao. Thời gian lắp đặt cửa cuốn AustDoor tại Best Decor nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí lắp đặt cho khách hàng. Với những lợi thế trên, Best Decor luôn nhận được những đánh giá và phản hồi tích cực từ phía khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ tại đây.

Lựa chọn cửa cuốn AustDoor tại Best Decor để mang đến không gian sống an toàn, hiện đại và thoải mái nhất cho gia đình.

