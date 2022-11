Anh Tú Sport - Dịch vụ sửa ghế massage uy tín, chất lượng

Ghế massage là thiết bị chăm sóc sức khỏe sử dụng máy móc động cơ thay con người massage đấm bóp, do vậy ghế massage thuộc vào lĩnh vực điện tử công nghiệp vì ghế massage sử dụng bo mạch điện tử gắn chip được lập trình mã hóa theo nhà sản xuất, chính vì vậy không phải thợ sửa chữa điện tử nào cũng có thể thay sửa được và cũng không phải linh kiện, phụ kiện nào cũng có sẵn.

Nhiều cá nhân, cửa hàng, đơn vị bán ghế massage không có thợ bảo hành thay sửa ghế massage, do vậy khi bán ghế massage cho khách hàng ở các tỉnh thành xa trung tâm các thành phố lớn thường rất khó khăn trong khâu bảo hành, thay sửa ghế massage cho khách hàng.

Chính vì vậy mà hiện nay nhiều khách hàng ở tỉnh xa “khổ sở” mỗi khi ghế massage của họ gặp sự cố như hư hỏng, chập chờn, báo lỗi… không sử dụng được. Để gọi đơn vị cung cấp tới bảo hành ghế là rất khó khăn. Do khoảng cách địa lý, do đơn vị cung cấp sản phẩm không có thợ bảo hành, phải đợi chờ,…vv. Phụ thuộc rất nhiều vào đơn vị cung cấp (đại lý) rồi chi phí thay linh kiện, sửa chữa cao, thời gian đợi chờ… làm khách hàng chán nản, có khi phải bỏ ghế. Nhiều đơn vị cho rằng các lỗi này do người sử dụng gây ra như: các lỗi ngoài ý muốn, do thiên tai, hỏa hoạn hoặc chuột bọ làm hư hỏng, nhiều đơn vị cung cấp ghế massage còn lấy lý do mất phiếu bảo hành nên không được bảo hành như cam kết,vv… Tất cả những khó khăn mà khách hàng ở các tỉnh, thành đang gặp phải giờ đây đã có chúng tôi hỗ trợ và đứng ra nhận thay sửa ghế massage nếu quý khách có yêu cầu. Chúng tôi với hệ thống cửa hàng thay thế linh kiện, sửa ghế massage trên toàn quốc có đội ngũ kỹ thuật lưu động đi tỉnh phục vụ tất cả các yêu cầu của khách hàng trên toàn quốc về ghế massage.

Tại sao nên gọi dịch vụ thay sửa ghế massage của chúng tôi?

Hiện nay Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Anh Tú là đơn vị chuyên nhận thay sửa ghế massage toàn thân tại nhà trên toàn quốc. Nhận sửa chữa ghế massage của tất cả các hãng khác nhau. Sửa chữa tất cả các lỗi hư hỏng về điện tử và các lỗi hư hỏng khác. Nhận thay bọc da ghế massage toàn thân, đa dạng mẫu mã da, màu sắc sang trọng, kỹ thuật may đẹp, thơi gian nhanh chóng, bảo hành dài hạn.

- Bán buôn (sỉ), lẻ và trực tiếp thay túi khí, túi hơi ghế massage theo bộ hoặc lẻ từng túi theo yêu cầu.

- Ngoài ra chúng tôi còn nhận sửa chữa các loại giường massage Hàn Quốc, thay da giường massage Hàn Quốc, thay dây curoa giường massage.

- Sửa điều khiển giường massage, sửa điều khiển thảm đá Hàn Quốc;

- Sửa máy chạy bộ điện tại nhà và phòng Gym;

- Thay băng tải, thảm chạy, băng chuyền, thay ván chạy bộ, động cơ (motor);

- Cung cấp dầu silicon bôi trơn băng tải, khóa an toàn, dây đai massage máy chạy bộ.

Còn rất nhiều các dịch vụ thay sửa khác nếu các bạn có nhu cầu xin vui lòng gọi cho chúng tôi theo số Hotline 0912004343 – 0974 00 34 34 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Anh Tú Sport Địa chỉ: Số 34 phố Bùi Quốc Khái, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Hotline: 0912 00 43 43 – 0974 00 34 34 Website: suachuaghemassage.com - suamaychaybo.com

