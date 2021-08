8 ưu điểm nổi bật của dòng xe Mazda BT 50 2021

Mazda BT 50 2021 là mẫu xe bán tải vừa được ra mắt thị trường trong nước. Cùng điểm qua 8 ưu điểm nổi bật của dòng xe Mazda BT 50 2021 nhé. Thông tin này sẽ giúp bạn có được cái nhìn đầy đủ về mẫu xe của Mazda và lựa chọn nó cho gia đình mình.

1. Ưu điểm về cấu hình, khung gầm

Kết cấu khung xe với độ cứng cao của All New Mazda BT-50 mang đến khả năng hoạt động ổn định và đầm chắc khi vận hành trên đường trường và địa hình.

46% thép cường độ cao được sử dụng giúp khung gầm mới bền bỉ, đầm chắc và nhẹ hơn 8kg. Độ cứng được tăng thêm 20% so với phiên bản tiền nhiệm nhờ dầm dọc 2 bên lớn hơn và dầm ngang được bổ sung thêm (8 dầm ngang) và sử dụng vật liệu thép cường độ siêu cao.

Mazda BT-50 thế hệ thứ 3 vừa mới ra mắt.

2. Không gian ghế ngồi cho người dùng thoải mái

Mẫu xe này được trang bị ghế da màu nâu sẫm. Với ghế của người lái, nó sở hữu tính năng điều chỉnh tự động trên biến thể cao cấp.

Khoảng cách giữa các ghế cũng được xây dựng rất tốt. Kèm với gối ngang, nó giúp mọi người có được cảm giác thoải mái dù phải di chuyển cả chặng đường dài.

Đối với hàng ghế trước của xe, Mazda đã trang bị tính năng sưởi tiện ích. Tại ghế sau, mẫu xe này sở hữu 2 điểm móc ISOFIX tiện dụng, tăng sự an toàn trong trường hợp có sự cố.

Không gian bên trong rộng rãi và sang trọng

3. Động cơ của xe Mazda BT 50 2021

BT 50 2021 được chia sẻ hệ thống truyền động của Isuzu D-Max. Cặp đôi này đã chia sẻ động cơ diesel tăng áp 3L - 4 xi lanh với công suất 188 mã lực, mô men xoắn 450 Nm. Động cơ mới 1.9L nhưng sản sinh công suất tương đương với động cơ 2.2L trên phiên bản hiện hữu 4. Mazda BT 50 2021 sở hữu những tính năng an toàn vượt trội.

Thời gian gần đây, chúng ta được chứng kiến cuộc đua về khả năng an toàn của các dòng xe hơi. Điều này cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dùng ở thời điểm này.

Động cơ mới Mazda BT-50 cho công suất cao và tiết kiệm nhiên liệu

4. An toàn vượt trội trên All New Mazda BT50

Thương hiệu Mazda cũng mang tới cho sản phẩm Mazda BT-50 2021 của mình những tính năng an toàn vượt trội sau: Blind Spot monitor system (BSM): Hệ thống cảnh báo điểm mù. Rear Cross Traffic Alert (RCTA): Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe.

Ngoài ra xe bán tải BT-50 còn được trang bị các tính năng tiêu chuẩn trên mọi phiên bản:

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

• Hệ thống cân bằng điện tử DSC

• Cảm biến đỗ xe trước

• Cảm biến đỗ xe sau AN TOÀN

• Hệ thống hỗ trợ xuống dốc HDC

• 7 túi khí

• Camera lùi

• Thiết kế đầu xe giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ

Với những thiết kế này, chiếc xe Mazda BT 50 2021 trở thành lựa chọn tuyệt vời để di chuyển một cách an toàn. Nó sẽ giúp mọi người có được những hành trình tuyệt vời với gia đình, người thân của mình.

5 Được tích hợp thêm nhiều tiện ích mới

Trong phiên bản này, Mazda đã tích hợp Apple Carplay không dây cho chiếc xe của mình. Đây là tiện ích thông minh cho phép bạn điều chỉnh chiếc xe của mình một cách nhanh chóng, đồng bộ.

Màn hình cảm ứng lớn của xe được tích hợp vào bảng điều khiển. Những nút bấm điều khiển, giải trí, điện thoại rảnh hay điều khiển màn hình đều được tích hợp trên vô lăng nên rất tiện ích.

Màn hình 9” cảm ứng trên Mazda BT-50 mới

Chỉ với yếu tố này, chiếc xe của bạn sẽ trở thành một mẫu ô tô thông minh, tính tương thích cao. Bạn cũng sẽ được hưởng thêm nhiều tiện ích, khiến hành trình bớt nhàm chán nhờ những tính năng này đấy.

6. Trải nghiệm chạy phố vượt trội

Thương hiệu xe đến từ Nhật Bản đã mang tới cho sản phẩm của mình cả hai phiên bản hộp số tự động. Nhờ vậy, nó biến chiếc xe bán tải này trở thành lựa chọn tuyệt vời để chạy phố cho khách hàng.

Xe được trang bị động cơ 1.9L mạnh mẽ, khá bốc. Với khả năng tăng tốc nhanh, mọi người có thể dễ dàng di chuyển, thay đổi vận tốc trong những quãng đường trống của thành phố.

Để tăng trải nghiệm, xe cũng được trang bị hệ thống đèn pha tự động. Nó sẽ giúp mọi người thoải mái hơn khi di chuyển. Đồng thời, dễ dàng vượt qua những tuyến đường khó chịu mà không gặp nhiều vấn đề.

7. Khả năng chịu tải của xe Mazda BT50 2021 rất lớn

Kích thước thùng xe Mazda BT 50 là 1,571 x 1,530 x 490 mm. Nhờ vậy, nó có thể dễ dàng chở được nhiều loại hàng hóa, đồ đạc trên xe. Tải trọng của xe có thể lên tới 1.222 kg. Đây thực sự là một con số ấn tượng với những người chơi xe.

Với đặc điểm này, Mazda BT 50 là lựa chọn tuyệt vời dành cho những người yêu thích du lịch. Nó sẽ giúp những chuyến dã ngoại của gia đình, nhóm bạn trở nên hoàn hảo hơn.

8. Mazda BT50 2021 tiết kiệm nhiên liệu rất tốt

Động cơ mới của Mazda được kết hợp với một số cải tiến cơ học khác. Nhờ vậy, mọi người có thể giảm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu hao của các thể hệ trước đó. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe được công bố như sau:

- Mức tiêu thụ nhiên liệu, kết hợp: 6,2L/100km.

- Mức tiêu thụ nhiên liệu, trong đô thị: 7L/100km.

- Mức tiêu thụ nhiên liệu, ngoài đô thị: 4,9/100km.

Đây thực sự là những con số ấn tượng về khả năng tiêu hao nhiên liệu. Và nó cũng là yếu tố kết lại 8 ưu điểm nổi bật của dòng xe Mazda BT 50 2021 trong bài viết này của chúng tôi. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn cho mình một mẫu xe phù hợp.

Thông tin liên hệ: ·Điện thoại: 0932657788 ·Website: mazdamiennam.com

LN