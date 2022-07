Hội Cựu chiến binh huyện Hậu Lộc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện

Nhiệm kỳ 2017-2022, được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc; chỉ đạo thường xuyên của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh; phối hợp, giúp đỡ của các cấp chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và địa phương, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Hậu Lộc đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới”, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được kết quả khá toàn diện.

Mô hình trồng rau màu hàng hóa của hội viên CCB xã Xuân Lộc.

Hội CCB huyện Hậu Lộc xác định, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Các cấp hội trong huyện đã tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, vận động hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao ý thức trách nhiệm, củng cố niềm tin, tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Hàng năm, hội phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tham gia chương trình giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị. Kịp thời phản ánh với đại biểu HĐND các cấp những kiến nghị của Nhân dân và hội viên CCB trong các kỳ tiếp xúc cử tri. Tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp. Nhiều cán bộ, hội viên CCB đã được Đảng và Nhân dân tin tưởng bầu vào các chức danh cán bộ chủ chốt ở cấp xã, thôn và cơ quan, đơn vị. Tại đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020–2025, cán bộ, hội viên CCB được bầu vào cấp ủy chi bộ thôn, cơ quan, doanh nghiệp là 210 đồng chí (chiếm 33,5%); cấp ủy xã, thị trấn và tương đương 101 đồng chí (chiếm 27,4%); cấp ủy huyện 7 đồng chí (chiếm 20%). Được bầu làm đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 là 167 đồng chí (chiếm 28,5%); đại biểu HĐND huyện 6 đồng chí (17,2%).

Các cấp hội luôn tích cực tham gia phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM). Hội CCB đăng ký với chính quyền địa phương đảm nhận chỉnh trang nhà văn hóa các thôn, nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ, khu dân cư xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt các đoạn đường CCB tự quản về vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự. Hội phát động phong trào “CCB hiến kế, hiến công, hiến đất, ủng hộ tiền xây dựng NTM”, nhiều gia đình hội viên tự nguyện hiến 51.913m2 đất, ủng hộ 560 ngày công và hơn 3 tỷ đồng tiền mặt để làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Đồng thời, tham gia giám sát, đóng góp ngày công tu sửa và làm mới 122 km tuyến đường giao thông trong thôn, xã. Tham gia giám sát thi công nhà văn hóa thôn, đăng ký mỗi hội cơ sở từ 3 - 5 tổ đảm nhiệm, quản lý về “An toàn giao thông” các tuyến đường liên thôn, liên huyện. Triển khai và phát huy tốt mô hình “Hàng cây CCB” tạo bóng mát, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...

Hội đã làm tốt công tác phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, có hàng nghìn lượt CCB, cựu quân nhân tham gia lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, tham gia chương trình huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ. Phối hợp với Công an huyện ký kết các chương trình bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội CCB huyện đã vận động hội viên nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, với phương châm “tích cực, chủ động, tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, tận dụng mọi nguồn lực, quyết tâm xóa đói, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp phù hợp với khả năng, điều kiện của hội viên trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”. Từ năm 2017 đến nay, nhiều mô hình CCB làm kinh tế giỏi được nhân rộng, phát triển ở 23/23 cơ sở hội xã, thị trấn. Tiêu biểu như các gia đình hội viên CCB Nguyễn Thế Thương (xã Hoa Lộc) với mô hình kinh doanh, chế biến lâm sản; CCB Hoàng Văn Tuấn (xã Ngư Lộc) với mô hình kinh doanh hải sản; CCB Luyện Hữu Phương (xã Lộc Sơn) với mô hình vườn ươm cây giống; CCB Nguyễn Ngọc Oánh (xã Phú Lộc) với mô hình trang trại tổng hợp; CCB Lưu Thị Toán (xã Đa Lộc) với mô hình nuôi tôm công nghiệp... Hiện nay, trong toàn huyện có 38 doanh nghiệp, 9 HTX ngành nghề truyền thống, 100 trang trại, 344 gia trại, 8 tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh do hội viên CCB làm chủ, 410 hộ kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho gần 4.000 lao động có thu nhập, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình hội viên.

Hội đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương có chính sách ưu đãi đối với CCB về giao đất, ao hồ để phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Huy động nhiều nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng của CCB, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Hội CCB toàn huyện đóng góp xây dựng quỹ hội được hơn 11 tỷ đồng, tiêu biểu như hội CCB thị trấn, các xã Liên Lộc, Phú Lộc, Đa Lộc, Minh Lộc, Tiến Lộc, Hoa Lộc, Xuân Lộc... cho hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho 1.250 lao động. Tỷ lệ hộ khá, giàu của CCB hiện nay là 65% (tăng 4,6%), tỷ lệ hộ nghèo còn 0,7% (giảm 1,79% so với đầu nhiệm kỳ). Cùng với việc giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, hội đã tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, các cuộc vận động quyên góp, ủng hộ, thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết... với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hàng năm, hội phối hợp với đoàn thanh niên tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia tổ chức “Thắp nến tri ân”; dâng hương, cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện và tại đài tưởng niệm liệt sĩ ở các xã, thị trấn; hỗ trợ, giúp đỡ trại hè thanh, thiếu niên; gắn việc xây dựng đoàn - đội - hội vững mạnh toàn diện với các phong trào của địa phương. Tổ chức 45 buổi nói chuyện truyền thống cho 9.500 lượt học sinh, thanh, thiếu niên ở các nhà trường, bằng nhiều hình thức sinh động. Phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động cựu quân nhân, ban liên lạc truyền thống của đơn vị. Đến nay, toàn huyện có 30 ban liên lạc hội quân nhân đồng ngũ, đơn vị quân binh chủng đang hoạt động có sự định hướng của hội CCB.

Hội CCB huyện Hậu Lộc luôn nỗ lực xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 396 hội viên, nâng tổng số hội viên 9.718 đồng chí, đạt tỷ lệ tập hợp là 98,9%. Bình xét thi đua hàng năm có 100% cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% hoàn thành tốt, 25% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hội viên CCB gương mẫu đạt 97,5%, gia đình CCB đạt tiêu chuẩn văn hóa 97%.

Ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch Hội CCB huyện Hậu Lộc, cho biết: Đại hội Hội CCB huyện lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra 2 chương trình trọng tâm là “Xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”; và “Tham gia có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh”. Cùng với đó là 2 khâu đột phá “Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở hội có phẩm chất tốt, năng lực, trách nhiệm cao, kỹ năng hoạt động tốt”; và “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CCB tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư”. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đó, các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên CCB huyện tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” của Hội CCB Việt Nam nỗ lực phấn đấu, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ chức và hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, xây dựng quê hương Hậu Lộc ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, trở thành huyện khá của tỉnh vào năm 2025.

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc