Học và làm theo Bác ở Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 5 đức tính đối với cán bộ ngành kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, thời gian qua, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, tạo động lực giúp đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh xác định: Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, nhất thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; giữa tuyên truyền, giáo dục với hiệu quả và chất lượng công tác chuyên môn.

Trên cơ sở đó, đảng bộ thường xuyên quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung học tập và làm theo lời Bác tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị. Lấy 5 đức tính mà Bác Hồ dạy cán bộ kiểm sát là “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” để xây dựng thành chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, đảng viên trong đảng bộ; chú trọng xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo đơn vị luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nên việc học tập và làm theo gương Bác được toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên tự giác, tích cực thực hiện và từng bước trở thành việc làm thường xuyên. Sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên, nhân viên đơn vị chính là ý thức giữ gìn đoàn kết, thống nhất, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, có lối sống lành mạnh; tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ, đảng viên, nhân viên của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong công tác chuyên môn, việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ, chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra được tiến hành ngay từ khi có tin báo tố giác tội phạm đến khi kết thúc điều tra. Trong đó, các tin tố giác, tin báo về tội phạm được giải quyết đúng thời hạn đạt 100%. Đội ngũ kiểm sát viên luôn bám sát quá trình điều tra đối với từng vụ án được phân công, chủ động báo cáo lãnh đạo những khó khăn, vướng mắc để giải quyết ngay từ khi mới phát sinh; đề ra yêu cầu điều tra kịp thời, chính xác, đảm bảo việc điều tra phải khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can đều có căn cứ; phát hiện kịp thời những vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra để khắc phục và xử lý nghiêm minh; kiên quyết không phê chuẩn hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ, trái pháp luật của cơ quan điều tra... Việc truy tố các vụ án hình sự được đảm bảo đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; liên tục nhiều năm qua, không có trường hợp nào bị oan sai, bỏ lọt tội phạm; không có trường hợp nào viện kiểm sát truy tố mà tòa án tuyên không phạm tội; không có trường hợp đình chỉ bị can vì không phạm tội; không có trường hợp nào bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại... Riêng trong năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã hoàn thành xuất sắc 122/122 chỉ tiêu nghiệp vụ, trong đó có 58 chỉ tiêu vượt yêu cầu, 42 chỉ tiêu có tỷ lệ vượt cao hơn năm 2020; không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường hoặc viện kiểm sát truy tố, tòa án tuyên không phạm tội. Công tác phối hợp giữa viện kiểm sát và các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan được tăng cường.

Những lời dạy của Bác đã được cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cụ thể hóa bằng hành động, việc làm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quốc Hương