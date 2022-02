Cán bộ hội nông dân hết lòng với công tác hội

Hơn 5 năm đảm nhiệm cương vị là Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiệu Vận (Thiệu Hóa), chị Thiều Thị Sáng đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình phát triển hội, góp phần thay đổi cách làm trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên và là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Thiều Thị Sáng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiệu Vận (Thiệu Hóa) chăm sóc rau an toàn.

Chúng tôi gặp chị Sáng vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; trong không khí hối hả, tất bật của những ngày cuối năm, chị Sáng vẫn dành thời gian đón tiếp chúng tôi. Khi được hỏi về công việc của mình, chị Sáng tâm sự: “Tư tưởng, đạo đức của Bác không phải những điều gì quá xa vời mà bắt nguồn từ những điều giản dị, gần gũi nhất trong cuộc sống của mỗi người”. Thấu hiểu điều đó, chị luôn tự nhắc mình: Trong quá trình công tác phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện; trong mỗi việc nhỏ đều nghĩ đến hội viên, đến lợi ích của tập thể. Từ nghiên cứu tiềm năng, thế mạnh trong phát triển nông nghiệp của địa phương, chị luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để vận động hội viên trên địa bàn xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp sạch, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Từ đó, lên kế hoạch tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người dân chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi, đưa các loại giống cây, con mới có tiềm năng năng suất, chất lượng, hiệu quả vào sản xuất tạo ra sản phẩm nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Chị đã triển khai thực hiện mô hình thu gom, xử lý vỏ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh đồng ruộng và cải tạo vườn tạp; xây dựng và quản lý thùng thu gom chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng tới các hội viên. Đồng thời, chị cùng các hội viên đã triển khai, nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn; tham mưu cho UBND xã thành lập tổ hợp tác chăn nuôi gà thịt thương phẩm trên nền đệm lót sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị và tổ hợp tác rau củ quả an toàn. Để nâng cao kỹ thuật canh tác cũng như kinh nghiệm sản xuất, chị thường xuyên tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập các mô hình kinh tế để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp mở 5 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi, tập trung vào các khâu kỹ thuật chọn giống, canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản; lấy thực hành làm chính và chuyển giao bằng mô hình thực tế trên ruộng đồng, chuồng trại, cơ sở sản xuất. Phối hợp với Công ty Phân bón Thần Nông cung cấp dịch vụ phân bón chậm trả cho người dân. Để hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế, chị Sáng luôn chú trọng rà soát, đánh giá hiệu quả về sử dụng vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân, từ đó, đã có 10 hộ gia đình được vay vốn để phát triển mô hình trồng rau an toàn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hội, chị đã phối hợp với UBND xã xây dựng các phong trào để các hội viên, người dân thi đua thực hiện, như: nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo nhanh, bền vững; phong trào nông dân tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh... Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, chị đã vận động hội viên, người dân tham gia cải tạo, chỉnh trang, xây mới nhà ở dân cư đạt chuẩn; đóng góp xây dựng đường giao thông, thủy lợi; xây dựng nhà văn hóa thôn; mua bảo hiểm y tế tự nguyện... Kết quả, đã sửa chữa và làm mới được 96 nhà ở dân cư; tham gia 850 ngày công lao động và đóng góp làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; hiến 500m2 đất làm đường giao thông nông thôn; vận động hội viên đầu tư công trình nước sạch... Không chỉ là một Chủ tịch Hội Nông dân năng động, nhiệt tình, trách nhiệm với công tác hội chị Sáng còn là một cán bộ gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời luôn quan tâm nắm bắt cuộc sống của các gia đình hội viên nông dân, thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ hội viên lúc khó khăn và tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của hội, những năm qua, chị đã triển khai sâu rộng cuộc vận động đến toàn thể cán bộ hội viên; đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua cấp cơ sở. Thông qua tuyên truyền, học tập, hội viên, nông dân đã thấm nhuần sâu sắc những lời dạy của Bác Hồ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã chuyển biến trở thành hành động hàng ngày trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập và công tác.

Nói về chị Sáng, nhiều cán bộ ở Hội Nông dân xã Thiệu Vận có chung nhận xét: Những việc làm của chị Sáng trong những năm qua đã góp phần làm cho hoạt động của hội nông dân trên địa bàn xã có những bước phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy các phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới... Chị Sáng còn hăng hái đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào của địa phương và là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lê Ngọc