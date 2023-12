Vòng 5 V.League 1, 2023-2024: Những cuộc thư hùng hấp dẫn

Sau chặng đường mở màn, giải VĐQG Night Wolf V.League 1, 2023-2024 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc và vòng đấu thứ 5 được xem là một vòng đấu khá đặc biệt với 5/7 cặp đấu được xem là những cuộc thư hùng hấp dẫn và hứa hẹn sẽ có bất ngờ xảy ra.

Cuộc đối đầu giữa đội đang xếp nhì bảng xếp hạng Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) và Marryland Quy Nhơn Bình Định (áo đỏ) là 1 trong 5 trận cầu tâm điểm của vòng 5.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên, chỉ có 2 đội bóng hiện đang xếp vị trí nhất và nhì trên bảng xếp hạng là Thép Xanh Nam Định và Đông Á Thanh Hóa vẫn duy trì được thành tích bất bại. Ấn tượng nhất phải kể đến Thép Xanh Nam Định khi đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đang sở hữu chuỗi 4 trận toàn thắng và độc chiếm ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối.

Thép Xanh Nam Định có sự khởi đầu như mơ và đang bay cao ở mùa giải 2023-2024 với 4 trận toàn thắng cùng ngôi đầu bảng. (Ảnh VPF).

Màn trình diễn xuất sắc của cặp ngoại binh Rafaelson và Hendrio cùng sự đóng góp của các cựu binh Hoàng Anh Gia Lai như Hồng Duy, Văn Toàn đã giúp đội bóng thành Nam có màn “lột xác” ấn tượng và đầy bất ngờ để sớm trở thành một “thế lực” tại V.League 1 mùa 2023-2024. Rafaelson hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 lần lập công. Chân sút này xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 của giải đấu. Thép Xanh Nam Định cũng thâu tóm thêm 2 danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất và HLV xuất sắc nhất tháng dành cho thuyền trưởng Vũ Hồng Việt.

Rafaelson (áo trắng) là "sát thủ" đáng gờm của Thép Xanh Nam Định với 5 bàn thắng. (Ảnh: VPF).

Sau bước khởi đầu như mơ, đội bóng thành Nam sẽ gặp đối thủ và cũng là thử thách lớn nhất kể từ đầu mùa giải 2023-2024 đó là Công an Hà Nội. Đây là trận cầu nóng bỏng nhất của vòng đấu thứ 5. Nhà ĐKVĐ V.League 1 hiện xếp thứ 4 với 7 điểm và chắc chắn rằng, tân HLV Gong Oh Kyun sẽ không muốn nhận một thất bại cho dù phải tới làm khách trên sân Thiên Trường.

HLV Gong Oh Kyun chắc chắn sẽ không muốn phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp với Công an Hà Nội. (Ảnh: VFF).

Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng có thời gian 1 năm dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam (tháng 3/2022 đến tháng 2/2023) này đã có trận ra quân với Công an Hà Nội không như ý khi thất thủ 1-3 trước đội chủ nhà Hải Phòng ở vòng 4. Chuyến làm khách tới Nam Định cũng được xem là thử thách và dịp để HLV Gong Oh Kyun chứng tỏ khả năng của mình. Công an Hà Nội dù đã giành chức vô địch ở mùa giải trước nhưng cũng là đội bóng đã nhiều lần thay thế HLV.

Thép Xanh Nam Định muốn chứng tỏ tham vọng lớn ở mùa giải này, đồng thời sẽ tận dụng tối đa lợi thế của “chảo lửa” Thiên Trường để quyết tâm giành chiến thắng. Trong khi đó, Công an Hà Nội cũng hướng tới kết quả tốt nhất để khẳng định sức mạnh của nhà ĐKVĐ. Trận đấu này sẽ được áp dụng công nghệ VAR.

HLV Velizar Popov vẫn đang chèo lái Đông Á Thanh Hóa bằng chuỗi trận bất bại kể từ đầu mùa và kỷ lục chưa thua trên sân khách kể từ mùa giải trước.

2 trận thắng, 2 trận hòa, thành tích bất bại sau 4 vòng đấu, vị trí thứ nhì và vẫn chưa một lần nếm mùi thất bại trên sân khách kể từ mùa giải trước là cơ sở để HLV Velizar Popov và các học trò tự tin tới làm khách trên sân nhà của Merryland Quy Nhơn Bình Định ở vòng đấu thứ 5 này. Hơn nữa, xét về thành tích đối đầu, trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng 4 trận và thua 2 trận (trong đó thua 1 trận tại Cúp Quốc gia).

Đông Á Thanh Hóa đang có chỉ số đối đầu vượt trội hơn so với Bình Định trong 3 mùa giải gần đây.

Tại đấu trường V.League 1 ở 3 mùa giải gần đây, đội bóng xứ Thanh giành chiến thắng 2 trận. Đặc biệt, tại mùa giải 2023 vừa qua, Đông Á Thanh Hóa thắng Bình Định ở cả 2 trận sân nhà và sân khách. Ở mùa giải mới 2023-2024, Đông Á Thanh Hóa được đánh giá cao hơn so với Merryland Quy Nhơn Bình Định nhờ có HLV chất lượng và sức trẻ. Đây cũng là dịp để Rimario Gordon được chạm trán đội bóng cũ. Với phong độ xuất sắc, chân sút người Jamaica này đã có 3 bàn thắng cho Đông Á Thanh Hóa và sẽ tiếp tục là ngòi nổ quan trọng ở trận đấu trên đất Bình Định.

Luiz Antonio chơi ngày càng hay, đóng góp đáng kể cho Đông Á Thanh Hóa.

Đội bóng đất Võ quyết tâm giành chiến thắng để đòi lại món nợ cũ, còn đoàn quân của HLV Popov tiếp tục muốn kéo dài chuỗi thành tích bất bại sân khách. Với những nhân tố như Nguyễn Thái Sơn, Luiz Antonio, Rimario, Gustavo Santos, Lâm Ti Phông, Nguyễn Trọng Hùng..., Đông Á Thanh Hóa hoàn toàn tự tin hướng tới kết quả tốt nhất ở vòng đấu này.

Vòng 5 cũng chứng kiến thêm 3 cuộc đối đầu hấp dẫn nữa đó là LPBank Hoàng Anh Gia Lai – Thể Công Viettel; Hà Nội – Sông Lam Nghệ An; TP Hồ Chí Minh – Hải Phòng. Trong đó trận đấu giữa LPBank Hoàng Anh Gia Lai và Thể Công Viettel được xem là khá thú vị khi hai đội bóng này vừa đổi tên nhưng chưa “đổi vận”.

Đội bóng phố Núi của HLV Kiatisak vẫn đang “đội sổ” với 2 điểm, còn Thể Công Viettel hiện xếp thứ 7 với 5 điểm. HLV Thạch Bảo Khanh và các học trò vừa nhận thất bại 0-2 trước TP Hồ Chí Minh, còn LPBank Hoàng Anh Gia Lai bị Becamex Bình Dương cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà ở vòng trước.

Mạnh Cường