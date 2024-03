Công Phượng, Duy Mạnh chia tay đội tuyển Việt Nam; Nhập tịch lúc 2 giờ sáng, sao Indonesia vẫn không kịp đấu tuyển Việt Nam

Danh sách 28 cầu thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Indonesia Thủ môn: Nguyễn Filip (Công an Hà Nội), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Nguyễn Văn Việt (Sông Lam Nghệ An). Hậu vệ: Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài (Công an Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Võ Minh Trọng (Beamex Bình Dương), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến (Thể Công-Viettel), Lê Ngọc Bảo (Bình Định). Tiền vệ: Khuất Văn Khang, Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công-Viettel), Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Phạm Văn Luân (Công an Hà Nội), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Trần Ngọc Sơn (Nam Định), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng). Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nhâm Mạnh Dũng (Thể Công-Viettel).