Các đô vật Thanh Hoá giành trọn 5 HCV tại Giải Vô địch Đông Nam Á 2023

Thành tích của các VĐV Thanh Hoá tại giải Vật Vô địch Đông Nam Á năm 2023: Nguyễn Hữu Minh Đức (nhóm tuổi U17) giành HCV nội dung vật tự do nam hạng 65kg

Trịnh Văn Long (nhóm tuổi U20) giành HCV nội dung vật tự do nam hạng 86kg

Phạm Thị Thuý Hà (nhóm tuổi U20) giành HCV nội dung vật tự do nữ hạng 65kg

Đặng Thị Linh (lứa tuổi vô địch) giành HCV nội dung vật tự do nữ hạng 76kg

Nguyễn Văn Tú (lứa tuổi vô địch) giành HCV nội dung vật tự do nam hạng 79kg.