Ryan Gravenberch tốt đến mức nào để khiến Liverpool phải "bạo chi"?

34,2 triệu bảng cho một cầu thủ mới chỉ 21 tuổi như Ryan Gravenberch thực sự là một cái giá không hề nhỏ. Vậy, đâu là lý do khiến Liveprool quyết định "bạo chi" để đem về một cầu thủ trẻ mới chỉ ở mức "giàu tiềm năng" như Ryan Greavenberch?

Chúng ta biết gì về Gran Greavenberch?

Gravenberch chuyển đến Liverpool sau một mùa giải không được ổn định ở Bayern Munich. Theo thống kê, anh chỉ vào sân trong 33 trận ở mọi đấu trường mùa này, nhưng chỉ có 6 trận là ra sân từ đầu, điều này đồng nghĩa với việc Gravenberch không vượt quá 1.000 phút ra sân ở mùa trước. Dù thi đấu dưới trướng Julian Nagelsmann hay Thomas Tuchel, cầu thủ người Hà Lan đều không được trọng dụng, một phần vì ở thời điểm đó, Joshua Kimmich và Leon Goretzka đều đang thi đấu rất tốt ở vị trí tiền vệ.

Không thể thành công ở Bayern là một nốt trầm trong sự nghiệp của Gravenberch, nhưng cần phải nhớ rằng cầu thủ người Hà Lan năm nay mới chỉ 21 tuổi, vẫn còn rất nhiều cơ hội để tỏa sáng, nhất là khi anh được thi đấu dưới trướng Jurgen Klopp, một trong những bậc thầy về đào tạo cầu thủ trẻ.

Vậy, đâu là lý do khiến Gravenberch được Liverpool tin tưởng tới mức bỏ ra 34,2 triệu bảng để đem anh về sân Anfield? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần phải nhìn vào những con số mà Opta Analyst cung cấp.

Đầu tiên, về mặt vị trí, Gravenberch thường được xếp ở vị trí số 6 khi thi đấu ở Bayern, nhưng khi còn ở lò đào tạo Ajax, vị trí thi đấu thường xuyên của tiền vệ này lại là bộ đôi mũi nhọn bên cạnh Edson Alvarez - tiền vệ thiên về phòng ngự hiện thuộc biên chế West Ham. Như chúng ta có thể thấy trong sa bàn dưới đây, trong mùa giải cuối cùng thi đấu ở giải VĐQG Hà Lan, Gravenberch thường có xu hướng dạt trái khi thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, thể hiện qua màu đỏ đậm ở khu vực đường biên bên trái của sa bàn.

Sa bàn nhiệt thể hiện vị trí chạm bóng từ tình huống bóng sống của Ryan Gravenberch khi còn thi đấu cho Ajax Amsterdam. Nguồn: Opta Analyst.

Theo thống kê của Opta, ở mùa này Gravenberch thực hiện 11 pha kiến tạo ở giải VĐQG Hà Lan, nhiều nhất trong số các cầu thủ cùng hạng đấu, điều này cho thấy anh có thể thi đấu ở vị trí số 8 trong hệ thống của Klopp, số khác thì lại cho rằng rất khó để định nghĩa được lối chơi của Gravenberch vì anh là một cầu thủ cực kỳ đa năng. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào thống kê những vị trí mà anh đã thi đấu ở 559 phút Bundesliga mùa trước do Opta cung cấp, chúng ta có thể thấy lý do vì sao Gravenberch lại bị cho là “đa năng”. Cụ thể, theo sa bàn dưới đây, Gravenberch đã thi đấu ở 7 vị trí khác nhau, trong đó có hai vị trí anh thường xuyên thi đấu đó là vị trí tiền vệ trung tâm với 34% thời lượng thi đấu, và vị trí tiền vệ phòng ngự với 41% thời lượng thi đấu mùa trước.

Sa bàn thể hiện thời lượng thi đấu của Ryan Gravenberch ở các vị trí khác nhau trên sân khi còn thi đấu ở Bayern Munich. Nguồn: The Analyst.

Khi nhìn vào sa bàn thống kê thời lượng thi đấu của cầu thủ người Hà Lan ở Ajax, chúng ta có thể thấy anh chỉ được sắp xếp ở hai vị trí, đó là tiền vệ phòng ngự và tiền vệ trung tâm. Khác biệt duy nhất của hai mùa giải này chỉ là thời lượng thi đấu ở hai vị trí kể trên.

Như chúng ta có thể thấy trong sa bàn này, Gravenberch chỉ đá ở hai vị trí chính, đó là tiền vệ phòng ngự và tiền vệ trung tâm khi thi đấu ở Ajax Amsterdam. Nguồn: The Analyst.

Một thống kê khác cũng thú vị không kém về Gravenberch ở mùa giải duy nhất anh thi đấu cho Bayern Munich đó là anh giành được quyền kiểm soát bóng ở 9,2 tình huống trung bình một trận trong số 24 trận thi đấu ở Bundesliga. Ngoài ra, anh còn thực hiện 3,4 pha đi bóng trung bình một trận, con số vượt xa những người đàn anh như Kimmich, Goretzka hay Marcel Sabitzer, những người thực hiện không quá 0,8 pha trung bình một trận.

Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng những màn trình diễn của Gravenberch khi còn thi đấu ở Ajax mới chính là thứ thu hút Liverpool và Bayern Munich. Một cột mốc đáng nhớ của tiền vệ người Hà Lan đó là được vào sân khi mới 16 tuổi 130 ngày trong trận gặp PSV Eindhoven diễn ra vào tháng 9-2018, qua đó phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất được vào sân thi đấu của huyền thoại Clarence Seedorf.

Sau khi trở lại đội trẻ Jong Ajax, tiền vệ trẻ người Hà Lan thi đấu 9 trận ở Eredivisie ở mùa giải 2019-2020. Sau đó, ở mùa giải 2020-2021, anh trở thành cầu thủ chính dưới thời Erik Ten Hag. Ở mùa giải đó, Gravenberch thi đấu 32 trận, chỉ vào sân từ ghế dự bị ở một trận duy nhất, ghi được 3 bàn và thực hiện 5 pha kiến tạo.

Với một cầu thủ trẻ thời điểm đó, con số 75,3 đường chuyền trung bình một trận với tỷ lệ thành công lên tới 87,2% là một thống kê đáng nể. Ngoài ra, anh còn đạt được tỷ lệ tắc bóng thành công là 65,9%.

Ở mùa sau đó, anh ghi được 2 bàn cùng 5 pha kiến tạo ở Eredivisise. Dù ở mùa giải này, các con số thống kê của Ryan Gravenberch có phần đi xuống, một phần vì anh phải đá lùi sâu nhiều hơn, nhưng ở cấp độ Champions League, Gravenberch lại cho thấy sự tiến bộ vượt bậc.

Ở mùa giải 2021-2022, Ajax giành chiến thắng ở cả 6 trận vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, sang đến vòng 16 đội, họ lại bị Benfica loại bởi bàn thắng của Darwin Nunez, đồng đội tương lai của Ryan Gravenberch ở Liverpool. Tuy nhiên, ở chiến dịch Champions League này, Gravenberch có tỷ lệ chuyền chính xác là 88,8%, cao hơn rất nhiều so với con số 82,8% của mùa trước. Ngoài ra, tỷ lệ tắc bóng thành công của anh cũng vươn lên từ 26,7% của mùa trước lên thành 57,1%. Có thể thấy, tiền vệ trung tâm người Hà Lan đang dần tiến bộ qua từng mùa giải, khiến Bayern Munich bị thuyết phục bởi tài năng và sự tiến bộ nơi anh.

NHM Liverpool trông đợi gì ở Ryan Gravenberch?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần phải đặt một cầu thủ có lối chơi và vị trí gần giống với Ryan Gravenberch lên bàn cân, cụ thể là Rodri của Manchester City, người gia nhập Man City khi 23 tuổi và hiện tại đang là số 6 chính của Pep Guardiola. Khi nhìn vào những con số của cả hai, NHM Liverpool hoàn toàn có thể tin rằng Ryan Gravenberch sẽ có thể đi theo cùng một lộ trình với cầu thủ người Tây Ban Nha.

Cụ thể, theo Opta, con số 9,2 pha tắc bóng trung bình một trận của Gravenberch nhỉnh hơn 1,0 pha so với thống kê tương tự của Rodri ở mùa giải 2019-2020, mùa giải đầu tiên tiền vệ người TBN thi đấu cho Man City. Ngoài ra, anh còn có được 8,2 pha phòng ngự trung bình một trận, cao hơn rất nhiều so với con số 6,4 pha phòng ngự của Rodri. Cuối cùng, anh tạo ra 1,3 cơ hội trung bình một trận, nhỉnh hơn 0,1 pha so với con số 1,2 của Rodri.

Biểu đồ hình quạt thể hiện những thống kê ở hàng tiền vệ của Ryan Gravenberch...

...và Rodri. Nguồn: The Analyst.

Có thể Gravenberch không trở thành Rodri thứ hai, nhưng rõ ràng, anh có rất nhiều tiềm năng để đạt được những thành công tương tự như cầu thủ người Tây Ban Nha trong tương lai, nhất là khi lọt vào tay một HLV nổi tiếng “mát tay” với các cầu thủ trẻ như Jurgen Klopp.

KDNX

Nguồn hình ảnh, tư liệu: The Analyst.