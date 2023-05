Nhật Bản lo ngại Triều Tiên phóng vệ tinh trước ngày 11/6

Ngày 29/5, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin Triều Tiên đã thông báo với nhà chức trách Nhật Bản về kế hoạch của Bình Nhưỡng phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 31/5 đến ngày 11/6 tới.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno phát biểu trước các phóng viên tại văn phòng Thủ tướng ở Tokyo, ngày 29/5. Ảnh: Kyodo

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết Triều Tiên nêu rõ sẽ xác định 3 khu vực nguy hiểm trên biển mà các vật thể có thể rơi xuống trong quá trình phóng, trong đó có 2 khu vực ở phía Tây bán đảo Triều Tiên và một khu vực ở phía Đông Philippines. Tất cả những khu vực này đều nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết, Nhật Bản bày tỏ quan ngại việc Triều Tiên có thể sẽ phóng thử một tên lửa đạn đạo thay vì một vệ tinh như đã thông báo. Ông Matsuno cho biết, quyết định phóng tên lửa của Triều Tiên đặt ra mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định trong cộng đồng quốc tế, động thái này là một “sự khiêu khích nghiêm trọng”. Phát ngôn viên chính phủ hàng đầu của Nhật Bản cũng nhấn mạnh rằng tên lửa do Triều Tiên phóng có thể bay qua lãnh thổ Nhật Bản, bao gồm quần đảo Nansei kéo dài về phía tây nam từ Kyushu đến Đài Loan.

Trong khi đó, phát biểu trước các phóng viên, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh rằng Tokyo coi việc Triều Tiên phóng một tên lửa mang theo vệ tinh tương đương một vụ thử tên lửa đạn đạo, trên cơ sở những gì đã từng diễn ra trước đây. Thủ tướng Kishida đã chỉ thị các bộ ngành hữu quan của Nhật Bản phối hợp với Mỹ và Hàn Quốc hối thúc Bình Nhưỡng “kiềm chế”. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng việc thực hiện kế hoạch này sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt. Vụ phóng tên lửa dự kiến sẽ là một “vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân”.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Cùng ngày (29/5), Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn sau khi có thông tin Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh. Cuộc họp của ủy ban thường trực NSC do Cố vấn An ninh quốc gia Cho Tae-yong chủ trì. Theo giới chức Hàn Quốc, các thành viên NSC đã thảo luận các biện pháp đối phó động thái trên. NSC đã trình các thông tin liên quan lên Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết “đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan”. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã hối thúc Triều Tiên rút lại kế hoạch phóng vệ tinh.

Hương Giang (tổng hợp)