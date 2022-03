Người dân Timor Leste đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống lần thứ 5

Ngày 19/3, các điểm bỏ phiếu ở Timor Leste đã mở cửa chào đón cử tri đến bỏ phiếu khi quốc gia trẻ nhất Đông Nam Á với 1,3 triệu dân này tổ chức cuộc bầu cử tổng thống thứ 5 kể từ khi độc lập.

Người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống thứ 5 ở Dili, Timor Leste, ngày 19/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông sở tại cho biết khoảng 860.000 cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu.

Tham gia tranh cử tổng thống lần này có 16 ứng cử viên, bao gồm cả Tổng thống đương nhiệm Francisco “Lu Olo” Guterres và cựu Tổng thống Jose Ramos-Horta - người từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 1996.

Để bảo vệ an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, Timor Leste đã phối hợp với quốc gia láng giềng gần gũi nhất là Indonesia để tăng cường tuần tra an ninh biên giới , ngăn ngừa xâm nhập trái phép.

Theo AFP