New Zealand cho phép mở cửa hoàn toàn biên giới vào cuối tháng 7

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết quốc gia này sẽ mở lại hoàn toàn các đường biên giới quốc tế từ ngày 31/7, kết thúc những biện pháp hạn chế biên giới nghiêm ngặt nhất trong đại dịch COVID-19.

Như vậy, các biên giới quốc tế của nước này sẽ được mở cửa trở lại sớm hơn hai tháng so với kế hoạch của Chính phủ New Zealand về việc dỡ bỏ các hạn chế phòng chống COVID-19 còn lại.

Lần đầu tiên sau hơn hai năm, New Zealand vào đầu tháng 5 đã bắt đầu chào đón khách du lịch từ hơn 50 quốc gia bao gồm Mỹ, Canada, Anh và Nhật Bản khi quốc gia này dỡ bỏ các hạn chế đối với du khách từ Australia và Châu Âu trước đó. Hầu hết du khách và công dân về nước khi nhập cảnh vào New Zealand vẫn phải cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi khởi hành.

Phát biểu tại thành phố Auckland, Thủ tướng Ardern cho biết, việc mở lại biên giới sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề cao, phục hồi ngành du lịch nước này. Ông nói: “Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch mở cửa đã được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tương lai kinh tế của New Zealand”.

Thời gian vừa qua, New Zealand chủ yếu dựa vào các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhằm quản lý và kiểm soát dịch COVID-19. Quốc gia Nam Thái Bình Dương này chỉ ghi nhận gần 850 người tử vong do COVID-19 trong suốt đại dịch. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của nước này đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là du lịch và khiến hàng nghìn người dân New Zealand bị mắc kẹt ở nước ngoài.

Michael Plank, chuyên gia thống kê tại Đại học Canterbury cho hay: “COVID-19 vẫn sẽ là một vấn đề sức khỏe cộng đồng cần được quản lý cẩn thận. Tuy nhiên, hiện phần lớn dân số của chúng tôi đã được tiêm chủng và COVID-19 phổ biến rộng rãi, do đó việc hạn chế đi lại không còn hiệu quả như một biện pháp kiểm soát dịch bệnh nữa”.

Bà Eve Lawrence, Tổng Giám đốc của Tập đoàn du lịch Haka ở thành phố Auckland cho rằng thông báo này thể hiện một “bước đi đúng hướng quan trọng”, nhưng các quy tắc kiểm dịch COVID-19 tiếp tục là một rào cản đối với ngành du lịch nước này.

Đỗ Phương – Theo ALJAZEERA