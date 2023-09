Lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc cho nghỉ Tết Trung Thu kéo dài 6 ngày

Người dân chờ xe tại một bến xe buýt ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 27/9, để trở về quê nhà đón Tết Trung Thu (Chuseok). (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Trung Thu (Chuseok) kéo dài trong 6 ngày, bắt đầu từ ngày 28/9. Đây là kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm đối với người dân nước này.

Nhân dịp lễ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Kun-hee đã gửi thông điệp chúc Tết Chuseok tới toàn thể nhân dân. Trong video chúc mừng, Tổng thống gửi lời chúc toàn dân có “một mùa Trung Thu thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy.”

Tổng thống Yoon Seok Yeol cũng bày tỏ cảm ơn lượng lực quân đội, cảnh sát và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong kỳ nghỉ lễ, đồng thời kêu gọi người dân chung tay giúp đỡ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn để lan tỏa tình người và để mọi người dân dù ở đâu cũng đều có được một mùa Trung Thu an lành, ấm áp.

Đây là Tết Trung Thu đầu tiên Hàn Quốc bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch COVID-19 sau 3 năm và cũng là lần đầu tiên chính phủ cho phép nghỉ Trung Thu 6 ngày liên tục nên người dân Hàn Quốc đổ về quê đón Tết rất đông.

Dự kiến, sẽ có hơn 40 triệu lượt người sẽ về quê hoặc đi du lịch, thăm thân trong dịp nghỉ lễ năm nay, tăng 27% so với năm ngoái.

Tổng Công ty Thương mại Nông Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) cho biết theo kết quả khảo sát giá cả các mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung Thu, chi phí chuẩn bị đồ cúng lễ tổ tiên dịp Tết năm nay của người dân Hàn Quốc bình quân 304.434 won (227,9 USD), giảm 13.000 won (9,7 USD) so với dịp lễ năm 2022.

Cảnh ách tắc giao thông trên một tuyến đường ở Anseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, do đông người dân về quê đón Tết Trung Thu Chuseok. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Nguyên nhân là nguồn cung các mặt hàng năm nay dồi dào hơn năm ngoái. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc có chính sách hỗ trợ giảm giá với các sự kiện khuyến mãi của các doanh nghiệp phân phối nên giá cả duy trì ở mức tương đối ổn định.

Theo số liệu khảo sát, giá cả năm nay thấp hơn 6,4% so với năm ngoái. Từ ngày 7-20/9, giá tỏi, củ cải, cá hố giảm khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm 2022. Giá một số mặt hàng thủy sản như cá đù vàng, cá minh thái, cá thu và thịt gà tăng so với cùng kỳ năm trước.

Các chợ đầu mối truyền thống đã bắt đầu triển khai chương trình hoàn tiền một phần giá trị mua hàng bằng phiếu mua hàng "Onnuri."

Chính phủ đang hỗ trợ 67 tỷ won (50,1 triệu USD) cho các sự kiện giảm giá và dự kiến nâng thêm hạn ngạch thuế quan, tức miễn thuế với thịt gà và thịt lợn nhập khẩu cho tới trước Trung Thu nhằm ổn định giá tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)