Hàn Quốc ghi nhận số lượng bệnh nhân chuyển nặng cao nhất trong 2 tuần

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/8, Hàn Quốc thông báo ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 dưới ngưỡng 50.000 ca, song số bệnh chuyển nặng tiếp tục ở mức cao nhất trong 2 tháng.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo với 44.689 ca mắc mới, trong đó có 436 ca nhập cảnh, tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này tăng lên 19.820.739 ca.

KDCA cho biết, số ca mắc mới ngày 1/8 giảm đáng kể so với mức 73.589 ca ghi nhận trước đó 1 ngày là do lượng xét nghiệm sàng lọc COVID-19 thấp hơn vào dịp cuối tuần, song vẫn cao hơn mức 35.860 ca ghi nhận trước đó 1 tuần. Hàn Quốc cũng đang đối mặt với là sóng dịch bùng phát mạnh trở lại do dòng phụ BA.5 Omicron có khả năng lây nhiễm cao.

Đáng chú ý, số ca mắc mới COVID-19 tăng cũng là nguyên nhân khiến tình trạng bệnh nhân chuyển nặng tăng. Ngày 1/8, Hàn Quốc ghi nhận 287 ca mắc COVID-19 trong tình trạng nguy kịch - cao nhất kể từ ngày 18/5 (với 313 ca).

Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 21 ca tử vong liên quan COVID-19, đưa số ca tử vong vì căn bệnh này lên 25.068 ca. Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tại quốc gia này là 0,13%, trong đó tỷ lệ này cao hơn ở những người chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm 1 mũi.

KDCA cho biết làn sóng dịch có thể đạt mức đỉnh điểm với 200.000 ca mới/ngày - được coi là vẫn trong mức kiểm soát được. Chính phủ Hàn Quốc không cân nhắc tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội để chống dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)