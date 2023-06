Hàn Quốc - đại diện châu Á duy nhất được bầu làm ủy viên không thường trực của UNSC

Ngày 6-6, Hàn Quốc đã được bầu làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) với nhiệm kỳ 2 năm, động thái nhằm mở rộng vai trò của mình trong cơ quan của Liên hợp quốc để giải quyết tốt hơn vấn đề Triều Tiên và các thách thức an ninh toàn cầu khác.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đồng Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 6/6/2023. Ảnh: Yonhap

Với 180 phiếu bầu trong số 192 quốc gia thành viên trong hội đồng, Hàn Quốc là đại diện duy nhất ở châu Á được chọn tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York sau 11 năm kể từ lần cuối ngồi vào ghế hội đồng năm 2013-2014.

Phát biểu với báo giới, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook bày tỏ sự vui mừng trước sự ủng hộ của các nước thành viên. Ông Hwang Joon-kook nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đóng góp cho hòa bình, tự do và thịnh vượng của thế giới thông qua ngoại giao dựa trên các giá trị chung, các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và mở rộng hợp tác với các nước đang phát triển”.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên gần đây đẩy mạnh phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa. Tuần trước, Triều Tiên đã phóng tên lửa mang theo vệ tinh, một động thái bị Washington và các nước khác lên án là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cấm bất kỳ vụ phóng nào sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Với tư cách là thành viên không thường trực mới, Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng cường tiếng nói của mình trước những hành động khiêu khích leo thang của Bình Nhưỡng và tăng cường hợp tác ba bên với Mỹ và Nhật Bản.

Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook (phải) được người đồng cấp Nhật Bản Kimihiro Ishikane chúc mừng, sau khi Hàn Quốc được bầu làm ủy viên không thường trực của UNSC với nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2024. Ảnh: Yonhap

Như vậy, 5 nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần này gồm Algeria, Guyana, Hàn Quốc, Sierra Leone và Slovenia sẽ tham gia các thành viên không thường trực hiện tại của UNSC bắt đầu từ tháng 1/2024, thay thế các ghế do Albania, Brazil, Gabon, Ghana và UAE nắm giữ.

Hội đồng Bảo an là cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc và chỉ Hội đồng Bảo an mới có quyền đưa ra những quyết định mang tính ràng buộc pháp lý, như áp đặt trừng phạt và cho phép sử dụng vũ lực để duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Hội đồng gồm 5 thành viên thường trực là Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc; 10 nước ủy viên không thường trực do Đại hội đồng bầu luân phiên với nhiệm kỳ 2 năm và được phân bổ theo khu vực địa lý.

Để giành được một ghế không thường trực, quốc gia đó cần phải giành được ít nhất 2/3 số phiếu từ các quốc gia tham dự đại hội đồng, trong tổng số 193 quốc gia thành viên.

Hương Giang (Theo Yonhap)