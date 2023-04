Cuba: Kiểm phiếu sau khi kéo dài thời gian bầu cử thêm 1 giờ

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez bỏ phiếu tại điểm bầu cử Quốc hội ở La Habana ngày 26/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Bầu cử Quốc gia Cuba (CEN) đã quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Quốc hội nước này thêm 1 giờ so với kế hoạch ban đầu. Các ứng cử viên phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ mới trúng cử vào Quốc hội khóa mới.

Một thông cáo của CEN cho rằng, 23.648 điểm bỏ phiếu đã mở cửa đến 19h (23h00 giờ GMT) sau khi tính đến “tính di chuyển cao” của cử tri, lượng gia tăng liên tục số người đến bầu cử, khả năng thực hiện quyền công dân ngoài nơi cư trú và “yêu cầu lặp đi lặp lại” từ người dân.

Theo báo cáo sơ bộ của CEN, tính đến 14h ngày 26/3 giờ địa phương, hơn 4,88 triệu người Cuba đã đi bỏ phiếu, chiếm 60,14% danh sách cử tri đủ điều kiện. Tỷ lệ này thấp hơn 7,91% so với cùng thời điểm của cuộc bầu cử lập pháp năm 2018, song cao hơn 6,35% so với cuộc bầu cử địa phương diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái và 1,32% so với cuộc trưng cầu ý dân về Bộ luật Gia đình vào tháng 9/2022.

Theo AFP