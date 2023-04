(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24/4, tổ chức tư vấn an ninh quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, chi tiêu quân sự trên toàn thế giới đạt mức cao nhất từ trước tới nay với mức chi là 2,24 nghìn tỷ USD vào năm 2022, tăng 3,7% so với năm trước. Nguyên nhân là do cuộc xung đột ở Ukraine đã làm mức chi tiêu quân sự ở châu Âu tăng cao nhất trong 3 thập kỷ qua.

{title} Chi tiêu quân sự toàn cầu cao kỷ lục vào năm 2022 do chiến tranh Nga - Ukraine Ngày 24/4, tổ chức tư vấn an ninh quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, chi tiêu quân sự trên toàn thế giới đạt mức cao nhất từ trước tới nay với mức chi là 2,24 nghìn tỷ USD vào năm 2022, tăng 3,7% so với năm trước. Nguyên nhân là do cuộc xung đột ở Ukraine đã làm mức chi tiêu quân sự ở châu Âu tăng cao nhất trong 3 thập kỷ qua. Một chiếc xe tăng gần khu vực tiền tuyến ở Bakhmut (Ukraine). Ảnh: Getty/Kyodo. Một báo cáo hàng năm của SIPRI cho thấy, chi tiêu quốc phòng ở Tây Âu và Trung Âu đã vượt qua mức của năm cuối cùng trong Chiến tranh Lạnh. Như vậy, tổng chi tiêu đã tăng trong năm thứ 8 liên tiếp nhưng với tốc độ nhanh hơn so với mức tăng 0,7% vào năm 2021. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 1988 khi có dữ liệu so sánh. 5 quốc gia chi tiêu hàng đầu là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Ả Rập Xê út, chiếm 63% tổng số toàn cầu. Báo cáo cho biết, chi tiêu quân sự của Ukraine tăng gấp 7,4 lần so với năm trước và đạt 44 tỷ USD, chiếm 34% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2022, trở thành khoản chi tiêu quân sự lớn thứ 11 và cũng là lần đầu tiên lọt vào top 15. Chi tiêu quân sự của Nga ước tính tăng 9,2% lên khoảng 86,4 tỷ USD, tương đương 4,1% GDP của đất nước vào năm 2022. Mức chi này được xếp vào vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng, do nước này tăng chi tiêu cho lực lượng vệ binh quốc gia và huy động quy mô lớn trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong khi đó, chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ đạt 877 tỷ USD vào năm 2022, chiếm 39% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu, phần lớn là do mức viện trợ quân sự tài chính “chưa từng có” cho Ukraine. Hoa Kỳ đã chi tiêu cho quân sự nhiều gấp 3 lần so với Trung Quốc, quốc gia chi tiêu lớn thứ 2 thế giới. Chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản tăng 5,9% lên 46 tỷ USD, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng thế giới. Hàn Quốc đã chi 46,4 tỷ đô la, tăng lên vị trí thứ 9. Báo cáo của SIPRI cũng chỉ ra rằng, châu Âu đã tăng chi tiêu quân sự lên 13%, lên 480 tỷ USD mỗi năm. Đây là “mức tăng hàng năm lớn nhất trong tổng chi tiêu quân sự của châu Âu trong thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh”. Hương Giang (tổng hợp)

Từ khóa: Thế giớiQuân sựchi tiêu quốc phòngcao kỷ lụcNga - Ukraine