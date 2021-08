Bầu cử Canada: Đánh giá khả năng xử lý khủng hoảng của chính phủ

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Canada, nhà lãnh đạo đảng Tự do Justin Trudeau, vào sáng 15/8 (giờ địa phương), Toàn quyền Mary Simon đã chấp thuận yêu cầu giải tán Quốc hội của Thủ tướng, kích hoạt cuộc bầu cử liên bang lần thứ 44 của Canada.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chiến dịch tranh cử sẽ kéo dài 36 ngày - thời lượng tối thiểu đối với một chiến dịch tổng tuyển cử được pháp luật Canada cho phép, với ngày bầu cử chính thức là 20/9.

Đảng Tự do hiện nắm giữ 155 ghế trong Hạ viện, trong khi đảng Bảo thủ có 119 ghế. Số ghế còn lại được phân chia như sau: Khối Quebec 32 ghế, NDP 24 ghế, đảng Xanh 2 ghế và 5 ghế được giữ bởi các thành viên độc lập.

Tại cuộc tổng tuyển cử 2 năm trước, đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau dù giành chiến thắng nhưng đã để mất thế đa số ở Hạ viện.

Sau đó vài tháng, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến chính phủ phải đổ hàng tỷ CAD cứu trợ khẩn cấp, áp dụng những giới hạn chưa từng có đối với hoạt động đi lại và Quốc hội đã chứng kiến những đổi thay lớn về phương thức hoạt động.

Các cuộc thăm dò dư luận nhìn chung cho thấy ủng hộ của người dân đối với cách xử lý cuộc khủng hoảng của Thủ tướng Trudeau. Giới quan sát nhận định đây là thời điểm thuận lợi để ông Trudeau kêu gọi một cuộc bầu cử nhằm lấy lại thế đa số tại Hạ viện.

Nếu ông Trudeau có thể đưa đảng Tự do trở lại thế đa số, đảng cầm quyền sẽ không phụ thuộc nhiều vào sự ủng hộ của phe đối lập cho các giai đoạn tiếp theo của quá trình phục hồi sau đại dịch.

Tuy nhiên, đảng Tự do sẽ phải đương đầu với những thách thức không nhỏ.

Cuộc bầu cử diễn ra ở thời điểm mà người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng của Canada, Tiến sy Theresa Tam, nhận định đã xuất hiện “dấu hiệu ban đầu” của làn sóng lây nhiễm thứ tư của dịch bệnh, dưới sự “điều khiển” của biến thể delta.

Mặc dù phần lớn dân số đủ điều kiện tiêm chủng tại Canada đã được chủng ngừa vaccine phòng COVID-19, nhưng các chuyên gia vẫn lo ngại về sức công phá của biến thể Delta vốn dễ lây lan hơn.

Chính phủ đảng Tự do cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề gây tranh cãi, chẳng hạn như cách chính phủ xử lý các hành vi tình dục sai trái trong quân đội, hay “cơn bão” chính trị liên quan đến tổ chức từ thiện WE Charity. WE Charity được Ottawa trả 43,5 triệu CAD để quản lý chương trình Canada Student Service Grant và hợp đồng này nay đã được hủy bỏ.

Thông tin về thỏa thuận này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề xung đột lợi ích chống lại Thủ tướng Trudeau và các thành viên cao cấp trong nội các.

Ông Trudeau cũng bị phe Bảo thủ chỉ trích về mức chi tiêu của chính phủ, đặc biệt là kể từ khi đại dịch nổ ra.

Một chính sách trọng tâm trong chiến dịch tranh cử lần này của đảng Tự do đó là cam kết thực hiện chương trình chăm sóc trẻ em trên toàn quốc.

Chính phủ của Thủ tướng Trudeau hiện đã ký các thỏa thuận chăm sóc trẻ em với Quebec, British Columbia, Manitoba, Saskatchewan, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador và Yukon.

Để thuyết phục các cử tri, đảng Tự do dự kiến sẽ tập trung vào cách họ đã chi hàng tỷ CAD để giúp đỡ người dân Canada trong thời kỳ đại dịch và kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế phục hồi.

Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland sẽ đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử này.

Đối thủ chính của Thủ tướng Trudeau trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 44 của Canada là nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ Erin O’Toole, cựu bộ trưởng phụ trách các vấn đề cựu chiến binh dưới thời Thủ tướng Stephen Harper.

Ông Erin O“Toole đã giành được quyền lãnh đạo đảng Bảo thủ vào tháng 8/2020. Đây là chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông O”Toole với tư cách là nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ và ông sẽ đối đầu với một Thủ tướng Trudeau nổi tiếng và giàu kinh nghiệm hơn, người đã trải qua hai chiến dịch bầu cử quốc gia với tư cách là nhà lãnh đạo đảng Tự do.

Các chuyên gia chính trị cho rằng ông O’Toole sẽ phải tập hợp các phe phái khác nhau của đảng Bảo thủ, đồng thời phải nỗ lực tiếp cận nhóm cử tri ôn hòa.

Hồi tháng 3/2021, ông O’Toole đã đưa ra một Kế hoạch phục hồi gồm 5 điểm, bao gồm khôi phục việc làm bị mất trong đại dịch, ban hành luật chống tham nhũng mới và triển khai Kế hoạch hành động liên quan đến sức khỏe tâm thần của người dân Canada.

Đảng Tự do hy vọng có thể lấy lại thế đa số tại Hạ viện dựa trên chiến dịch tiêm chủng thành công của chính phủ và chính sách hỗ trợ tài chính hào phóng dành cho người dân và doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19.

Theo giới quan sát, mặc dù người dân Canada dường như ủng hộ cách ứng phó của chính phủ với đại dịch, nhưng lại không hài lòng khi mục đích của cuộc bầu cử là về việc đảng Tự do cố gắng giành thế đa số, thay vì phục vụ người dân nước này./.

