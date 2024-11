Thảo luận, cho ý kiến vào một số tờ trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 26/11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2024 để nghe và cho ý kiến vào một số tờ trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, các đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định đánh giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ BHYT thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách Nhà nước thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ BHYT thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐND, ngày 31/5/2024 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ BHYT thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý. Hai nội dung này do Sở Y tế chuẩn bị, soạn thảo và trực tiếp báo cáo tại phiên họp.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Bá Cẩn báo cáo các tờ trình tại phiên họp.

Theo Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Bá Cẩn, việc ban hành các nghị quyết trên là cơ sở quan trọng để triển khai thực hiện giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh phù hợp với quy định của phát luật hiện hành; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thực hiện nhiệm vụ, thông qua đó bảo đảm các nguồn thu hợp pháp, hợp lý, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cũng như bảo đảm công bằng về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở nội dung các tờ trình cũng như qua thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất và giao Sở Y tế hoàn thiện tờ trình theo yêu cầu để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022, năm 2023 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mường Lát và Thường Xuân; Dự kiến lần 1 nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Thanh Hóa và Phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (đợt 7).

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa báo cáo các nội dung do sở chủ trì soạn thảo tại phiên họp.

Kết luận các nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất với những nội dung được đưa ra trong các tờ trình, phương án; đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư – đơn vị chủ trì soạn thảo hoàn thiện tờ trình, phương án trình ký theo quy định.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vũ Thị Hương trình bày dự thảo Tờ trình tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nội dung này do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp cũng như qua nghiên cứu nội dung dự thảo tờ trình, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất nội dung tờ trình và đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp rà soát lại các quy định trước đó làm căn cứ pháp lý hoàn thiện tờ trình sát với yêu cầu thực tiễn trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị; phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc