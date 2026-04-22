Thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Sáng 22/4, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo về dự thảo Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Trường Đại học Hồng Đức và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa.

Trong bối cảnh hiện nay, hoạt động đối ngoại được triển khai toàn diện trên cả 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân và được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 392-QĐ/TW về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại nhằm quy định nguyên tắc, thẩm quyền quản lý, quy trình, cơ chế phối hợp xử lý các hoạt động đối ngoại; đồng thời tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, tạo nền tảng pháp lý cho công tác phối hợp hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Thị Thu Hằng trình bày dự thảo Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Sở Ngoại vụ đã xây dựng dự thảo và xin ý kiến các cơ quan, đơn vị để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh để thay thế quy định cũ (Quyết định số 3713-QĐ/TU ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa).

Giám đốc Sở Tư pháp Mai Xuân Bình phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, dự thảo Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh gồm 4 chương, 27 điều (giữ nguyên 4 chương, tăng 6 điều so với 3713-QĐ/TU) và bổ sung một số nội dung mới trong các điều kiện được căn cứ theo Quy định số 392-QĐ/TW và một số quy định khác trong lĩnh vực đối ngoại.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc lãnh đạo và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; thẩm quyền quyết định; quy trình làm việc và quản lý hoạt động đối ngoại.

Các hoạt động đối ngoại liên quan đến việc xây dựng, trình duyệt kế hoạch hoạt động đối ngoại hằng năm, các hoạt động đối ngoại ngoài kế hoạch; xử lý hoạt động đối ngoại thông thường hoặc phát sinh đột xuất; tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào; công tác lễ tân, khen thưởng đối ngoại; ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế, văn bản hợp tác quốc tế; tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; công tác ngoại giao kinh tế, kinh tế đối ngoại; công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; hoạt động đối ngoại liên quan đến quản lý biên giới quốc gia...

Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa góp ý tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chương, điều, mục của dự thảo Quy định; đồng thời đề xuất bổ sung một số nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó, phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm và vai trò chủ động của từng cấp, từng ngành, bảo đảm hoạt động đối ngoại được triển khai thiết thực và hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đánh giá cao các ý kiến đóng góp xác đáng, trách nhiệm của đại biểu. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại hội nghị, đồng chí đề nghị Sở Ngoại vụ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo theo hướng bố cục chặt chẽ, nội dung ngắn gọn, mạch lạc, súc tích nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ nội dung. Đồng thời, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Việt Hương