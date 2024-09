Nâng tầm chuẩn sống với phân khu cao tầng đầu tiên tại Vinhomes Star City

Princess’s Manor - Phân khu cao tầng đầu tiên của Vinhomes Star City (Thanh Hóa) đã góp phần định nghĩa lại chuẩn sống cao cấp, tiện nghi cho người dân xứ Thanh, khi cư dân vừa được sở hữu một chốn sống đẳng cấp, vừa được thụ hưởng một quần thể tiện ích trọn vẹn và độc đáo.

Mua nhà, lời cả hệ sinh thái tiện ích

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ khu đô thị đẳng cấp Vinhomes Star City, phân khu Princess’s Manor thuộc dự án The Royal Residences được nhiều khách hàng đánh giá cao nhờ sở hữu hệ sinh thái tiện ích phong phú, toàn diện, mang đến những đặc quyền chưa từng có tại xứ Thanh.

Cư dân Princess’s Manor vừa sở hữu hệ tiện ích riêng độc đáo, vừa được thừa hưởng chuỗi tiện ích hoàn thiện của toàn khu đô thị.

Mỗi ngày, cư dân đều được thỏa sức rèn luyện thể chất tại bể bơi ngoài trời, khám phá tri thức ở vườn đọc sách hay tham gia những bữa tiệc giao lưu ấm cúng nơi vườn nướng BBQ. Nhu cầu mua sắm, ẩm thực, giải trí cũng sẽ được đáp ứng ngay tại chỗ với tổ hợp thương mại dịch vụ ngay trước thềm nhà.

Đặc biệt, về y tế và giáo dục, Princess’s Manor cung cấp những dịch vụ hơn cả sự kỳ vọng. Con trẻ sẽ được theo học tại hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam - Vinschool. Tại đây, trẻ được tiếp cận với nền giáo dục tiêu chuẩn quốc tế ngay từ khi còn nhỏ, giúp nuôi dưỡng, vun đắp nhân cách và tâm hồn trẻ thơ, sẵn sàng cho hành trang hội nhập toàn cầu trong tương lai.

Trong khi đó, với phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec nằm ngay chân đế, cư dân phân khu được chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đội ngũ y bác sĩ tận tâm, dày dặn kinh nghiệm chuyên môn sẽ hỗ trợ cư dân nhanh chóng, kịp thời, xóa đi cảnh phải di chuyển đến các bệnh viện hay xếp hàng dài chờ lấy phiếu khám bệnh.

Không chỉ sống tiện nghi, cư dân Princess’s Manor còn được sống xanh toàn diện trong không gian sinh thái nhờ hệ thống công viên đa lớp trải dài từ mỗi phân khu đến toàn khu đô thị. Sở hữu riêng công viên nội khu đậm chất Nhật và vườn cảnh quan giữa tầng không, cư dân Princess’s Manor sẽ được bao bọc bởi thiên nhiên trong lành, bồi dưỡng thân - tâm - trí mỗi ngày để tái tạo năng lượng cho cuộc sống.

Sắc xanh đa tầng còn được nối dài với hệ thống 4 công viên đã đi vào hoạt động của Vinhomes Star City, gồm: công viên dã ngoại, công viên BBQ, công viên gym và công viên thể thao với tổng quy mô lên tới 7,4ha. Bộ sưu tập công viên vừa là nơi cư dân có thể tận hưởng không gian thiên nhiên tươi mát, vừa là điểm hẹn gắn kết cộng đồng, xây dựng mối quan hệ bền vững.

Nơi thiết lập tiêu chuẩn mới tại xứ Thanh

Có thể nói sự vượt trội về tiện ích của Princess’s Manor đã nâng cao chuẩn sống, thậm chí tạo ra một định nghĩa mới về phong cách sống cho cư dân Thanh Hóa. Bởi trước đó, thị trường BĐS xứ Thanh hầu như chỉ có những dự án chung cư đơn lẻ, tiện ích sơ sài.

Tại Princess’s Manor, dưới sự quản lý, vận hành bài bản, chuyên nghiệp của chủ đầu tư Vinhomes, cuộc sống của cư dân sẽ được chăm chút đến từng chi tiết. Đặc biệt, nhờ hệ thống an ninh đa lớp của Vinhomes Star City cùng đội ngũ an ninh túc trực 24/7, phân khu cao tầng này sẽ được đảm bảo an toàn ở mức cao nhất, cả về con người và tài sản.

Ngoài ra, cư dân Princess’s Manor cũng sẽ được tham gia nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực của CLB Sống xanh - Sống Vui khỏe - một “đặc sản” riêng có tại các khu đô thị Vinhomes trên toàn quốc. CLB không chỉ tạo ra sự gắn kết, lan tỏa lối sống xanh và khỏe mạnh trong cộng đồng dân cư mà còn là không gian để nuôi dưỡng các mối quan hệ, mở ra cơ hội mới trong hợp tác công việc, giao thương.

“Hiếm có dự án nào vừa có đầy đủ tiện ích, dịch vụ đẳng cấp, vừa có sự đồng hành trọn đời của chủ đầu tư như vậy. Một cuộc sống được chăm sóc toàn diện và bền vững chính như tại Princess’s Manor chính là xu hướng mà người mua nhà tại Thanh Hóa đang hướng tới”, anh Văn Phương, một nhà đầu tư lâu năm tại Thanh Hóa, cho biết.

Theo anh Phương, sự xuất hiện của Princess’s Manor với chất sống “một bước chân chạm ngàn tiện ích” đã thổi làn gió mới mang màu sắc và hơi thở của xứ Phù Tang vào đời sống thị thành xứ Thanh. Đây là điều chưa từng hiện diện tại thị trường Thanh Hóa, mang đến cho cư dân những trải nghiệm sống mới mẻ và hấp dẫn.

Những toà cao tầng nằm trong khu đô thị quy mô, được quy hoạch bài bản, hệ thống cảnh quan, tiện ích đẳng cấp là đích ngắm của cư dân tại Thanh Hoá hiện nay.

Đặc biệt, Princess’s Manor hiện diện trên thị trường vào thời điểm này sẽ góp phần giải bài toán an cư cho nhiều khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về một chốn sống cao cấp, hiện đại và tiện nghi.

Theo dòng chảy phát triển, những năm gần đây, cùng với sự gia tăng về dân số, Thanh Hoá còn thu hút một lượng lớn chuyên gia, đội ngũ lao động kỹ thuật cao đến sinh sống và làm việc. Những căn hộ cao cấp tọa lạc tại vị trí siêu kết nối như Princess’s Manor sẽ là lựa chọn hoàn hảo để giới tinh hoa an cư, lập nghiệp tại xứ Thanh. Tất cả những điều này lý giải vì sao ngay từ khi ra mắt, Princess’s Manor đã trở thành tâm điểm săn đón của thị trường và liên tiếp lập nên kỷ lục về thanh khoản.

