Thanh Hóa triển khai Nghị quyết của Chính phủ về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản

Chiều 26/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; các xã, phường có liên quan và đại diện các nhà thầu thi công, chủ đầu tư công trình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu: Ngày 29/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Địa chất và Khoáng sản thay thế cho Luật Khoáng sản năm 2010.

Qua thực tiễn công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản thời gian qua cho thấy, Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 mặc dù đã giải quyết được nhiều vấn đề bất cập, hạn chế của quy định trước đây, nhưng vẫn còn nhiều nội dung chưa phù hợp với thực tiễn, gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện và chưa giải quyết triệt để những “điểm nghẽn” về thể chế để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong đó có những bất cập liên quan các quy định về cấp phép hoạt động khoáng sản, khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ các dự án đầu tư công, các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, hiện nay có nhiều dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án đầu tư công chậm giải ngân, chậm tiến độ mà một trong những nguyên nhân chính là do tình trạng khan hiếm và giá vật liệu xây dựng tăng cao thời gian qua. Qua thống kê của Sở Xây dựng đến ngày 15/9/2025, tổng số công trình, dự án đầu tư công thiếu nguồn vật liệu để thi công trên địa bàn tỉnh là 143 dự án, với nhu cầu cụ thể về đất san lấp khoảng 10 triệu m3, cát xây dựng khoảng 1,62 triệu m3, đá khoảng 1,83 triệu m3.

Trong khi đó, từ đầu năm 2025 đến nay, do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan, tình trạng khan hiếm về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là cát xây dựng và đất san lấp) diễn ra rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, có nguy cơ ảnh hưởng đến chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trước tình hình trên, ngày 21/9/2025, Chính phủ đã có Nghị quyết số 66.4 về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024.

Theo tính toán của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, khi áp dụng những cơ chế đặc thù theo Nghị quyết trên, dự kiến sẽ cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính so với quy định từ khoảng 90 ngày xuống còn 10 ngày đối với trường hợp nâng công suất khai thác; giảm thời gian từ khoảng 560 ngày xuống còn khoảng 60 ngày đối với trường hợp cấp phép mới các mỏ đất san lấp (khoáng sản nhóm IV) và khoảng 90 ngày đối với việc cấp phép các mỏ đá, cát làm vật liệu xây dựng thông thường (khoáng sản nhóm III).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho rằng, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết là rất kịp thời trong thời điểm hiện nay, sẽ giúp tỉnh Thanh Hóa tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án, đặc biệt là thúc đẩy việc giải ngân các dự án đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết, tỉnh cần khẩn trương xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tế của địa phương.

Vì vậy, hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ có ý nghĩa rất quan trọng, làm cơ sở để các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Văn Cường trình bày dự thảo kế hoạch.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Văn Cường đã trình bày những nội dung chính của Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP của Chính phủ và dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai Nghị quyết số 66.4.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo đó, mục đích của dự thảo Kế hoạch là thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trong việc thi hành thực hiện Nghị quyết.

Kế hoạch này sẽ là cơ sở để các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024. Đảm bảo việc khai thác, sử dụng khoáng sản đúng quy định, minh bạch, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh biểu dương UBND tỉnh đã kịp thời triển khai Nghị quyết 66.4 của Chính phủ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải quán triệt, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong việc triển khai nghị quyết đặc thù này; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phải làm rõ trách nhiệm, công việc của từng sở ngành, từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh trực tiếp điều tiết các mỏ vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án, đảm bảo hợp lý về khoảng cách, công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí, hạn chế phải giải phóng mặt bằng các mỏ.

Các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, báo cáo UBND tỉnh năng lực của các nhà thầu thi công; nếu nhà thầu nào không đáp ứng được yêu cầu, báo cáo ngay với UBND tỉnh để có phương án xử lý, tránh tình trạng khi đã đáp ứng được yêu cầu về vật liệu, tiến độ thi công vẫn không đảm bảo do năng lực nhà thầu thi công yếu kém. Các đơn vị thi công cũng phải cam kết với chủ đầu tư về tiến độ thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh lưu ý, trong quá trình vận hành, khai thác các mỏ vật liệu xây dựng theo các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết số 66.4, phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, nhất là trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, hoàn trả các công trình dân sinh bị ảnh hưởng, đảm bảo khai thác đúng trữ lượng, mốc giới, chủng loại khoáng sản, phục vụ đúng dự án đã được giao, chỉ định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: Về cơ bản, hội nghị đã thống nhất quan điểm rằng việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.4 đưa ra các cơ chế, chính sách đặc thù với mục đích tháo gỡ nhanh các vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 và sớm tháo gỡ nguồn cung về vật liệu xây dựng của các địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Thanh Hóa là rất cần thiết. Đây được xem là bước đi quan trọng, kịp thời để bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư công trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, cũng như các dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Nhiệm vụ của các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới cần khẩn trương xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, các Ban Quản lý dự án, UBND các xã, phường khẩn trương cùng các nhà đầu tư, các nhà thầu thi công tập trung rà soát các công trình, dự án lớn đang triển khai thi công thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý đang còn khó khăn về vật liệu đất san lấp và cát, đá xây dựng để tìm kiếm các vùng có nguồn vật liệu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình, dự án (lưu ý không lựa chọn các khu vực cấm hoạt động khai thác khoáng sản, các khu vực liên quan đến an ninh, quốc phòng, di tích, văn hóa, lịch sử...).

Trong đó, cần xác định cụ thể nhu cầu vật liệu, vị trí đề nghị khai thác khoáng sản; trên cơ sở đó, đề xuất các công trình, dự án đề nghị áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 66.4 gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp; thời gian thực hiện chậm nhất vào ngày 28/9/2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với các công trình, dự án có quy mô nhỏ, nhu cầu vật liệu không lớn, yêu cầu các nhà đầu tư, nhà thầu thi công khảo sát, phối hợp với chủ mỏ có giấy phép khai thác khoáng sản còn hạn, còn trữ lượng để đề xuất việc nâng công suất theo quy định.

Trường hợp trữ lượng, chất lượng khoáng sản còn lại tại các mỏ có giấy phép không đáp ứng nhu cầu, yêu cầu các nhà đầu tư, nhà thầu thi công khẩn trương phối hợp với UBND cấp xã tiến hành khảo sát, tìm kiếm các khu vực có nguồn vật liệu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (lưu ý các công trình, dự án gần nhau về địa lý và nhu cầu không lớn về vật liệu đất san lấp để nghiên cứu phân bổ 1 mỏ để cấp cho nhiều công trình, dự án); báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để kiểm tra, xem xét tham mưu UBND tỉnh cấp phép theo đúng tinh thần của Nghị quyết.

Đối với các công trình, dự án có nhu cầu lớn về đá, cát xây dựng, đề nghị các nhà đầu tư, nhà thầu thi công tiến hành khảo sát, phối hợp với chủ mỏ có giấy phép khai thác khoáng sản còn hạn để thực hiện nâng công suất khai thác theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai Nghị quyết, định kỳ tổng hợp tình hình triển khai, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các đơn vị, Sở khẩn trương chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để tham mưu thực hiện việc cấp phép khai thác các mỏ vật liệu theo quy trình rút gọn, đảm bảo đúng các nội dung, trình tự thủ tục quy định tại Nghị quyết số 66.4 của Chính phủ. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện văn văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

HĐND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác giám sát việc thực hiện.

Công an tỉnh tiếp tục kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật và Nghị quyết số 66.4 của Chính phủ, vi phạm quy định về khai thác, vận chuyển, sử dụng khoáng sản, ngăn chặn tình trạng mua bán hoá đơn, hợp thức hóa vật liệu không rõ nguồn gốc; bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực mỏ và các tuyến vận chuyển vật liệu; giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản khai thác theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 66.4 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị lãnh đạo các xã, phường phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện Nghị quyết số 66.4 của Chính phủ. Các chủ đầu tư, các đơn vị thi công, các chủ mỏ khoáng sản và vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn chủ động nghiên cứu kỹ nội dung của Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp giải quyết và báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư, các đơn vị thi công chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết về nhân lực, tài chính, máy móc, thiết bị để thực hiện việc khai thác mỏ ngay khi được UBND tỉnh cấp phép và cho thuê đất. Việc giải ngân vốn đầu tư công và giải quyết nguồn vật liệu xây dựng, đất cát, đá xây dựng là thước đo năng lực của nhà đầu tư, của các ban quản lý dự án và các đơn vị thi công.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị thi công, chủ mỏ... để thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp, quy định của Luật Địa chất và khoáng sản và Nghị quyết số 66.4 của Chính phủ.

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết đồng bộ và hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc khai thác, cung cấp khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các đồng chí Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.4 cũng như quy định pháp luật có liên quan, sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn cung vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

