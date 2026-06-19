Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành 6 trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới trước thời hạn Chính phủ giao

Tỉnh Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành 6 dự án trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới trước ngày 15/8/2026, sớm hơn 15 ngày so với thời hạn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo giao.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 19/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ xây dựng trường học cho các xã biên giới chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố biên giới trong cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đến nay cả nước đã khởi công xây dựng 229 trường/tổng số 248 xã, phường biên giới thuộc 21/22 tỉnh, thành phố biên giới.

Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT báo cáo tiến độ xây dựng các trường tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Tại Thanh Hóa, năm 2025 khởi công xây dựng 6 trường, năm 2026 khởi công 10 trường.

Đối với 6 trường khởi công năm 2025, khối lượng thực hiện của các dự án đã đạt từ 36% đến 60% giá trị hợp đồng, cơ bản bảo đảm tiến độ yêu cầu. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và BCĐ xây dựng trường học cho các xã biên giới, tỉnh Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành các dự án này trước ngày 15/8/2026.

Phối cảnh Trường Nội trú liên cấp tiểu học và THCS Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa.

Đối với 10 trường khởi công năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước đầu tư, xây dựng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 15/8/2027.

Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư, xã Tam Lư khởi công vào tháng 11/2025.

Ghi nhận kết quả đạt được ở các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ xây dựng trường học cho các xã biên giới Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm hoàn thành đầu tư xây dựng các trường trong giai đoạn 1 trước ngày 30/8/2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Xây dựng các trường nội trú khu vực biên giới không phải là công trình trường học thông thường mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước với học sinh, đồng bào vùng biên.

Chính vì vậy, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, theo dõi sát sao, không để chậm trễ, hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công cũng như khi đưa công trình vào sử dụng.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ xây dựng trường học cho các xã biên giới Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Phó Thủ tướng Chính ủy, Trưởng BCĐ xây dựng trường học cho các xã biên giới lưu ý, trong quá trình tổ chức thực hiện tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãnh phí; không để sức ép tiến độ ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Bộ GD&ĐT, các địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng trường đã khánh thành, nhưng thiếu thiết bị để vận hành.

Đối với những địa phương có dự án chậm tiến độ, nguy cơ chậm tiến độ, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị thành lập ngay các tổ chỉ đạo trực tiếp tại công trường; tập trung huy động nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo yêu cầu, kế hoạch đã đề ra.

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