Thanh Hóa cảnh báo mưa lớn

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối ngày 4/6 đến ngày 5/6 ở khu vực tỉnh Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh). Ảnh minh họa. Lượng mưa có khả năng đạt từ 30 - 70mm, khu vực vùng núi có nơi trên 100mm. Cảnh báo trong những giờ tới trên địa bàn các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Triệu Sơn... có mưa rào và dông, sau đó có thể lan sang các khu vực lân cận. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và gió giật: Cấp 1 Hải Đăng

Từ khóa: Thanh hóa Cảnh báo Khí tượng thủy văn Gió giật mạnh Mưa đá Không khí lạnh khu vực Thường Xuân Mưa dông Đề phòng