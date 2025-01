Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 dự báo sẽ rét hơn

Theo Dự báo của một số chuyên gia Khí tượng, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ở Bắc Bộ sẽ rét hơn Tết 2024.

Giai đoạn cuối tháng 1, đầu tháng 2, ở miền Bắc vẫn chịu tác động của các đợt không khí lạnh. Dự báo trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ sẽ có khoảng 2 đợt không khí lạnh tràn xuống, khiến trời rét. Khả năng trời sẽ rét hơn Tết năm 2024 nhưng so với trung bình nhiều năm thì sẽ không quá rét. Nền nhiệt cao nhất ban ngày 20-23 độ C, đan xen có những khoảng nắng ấm. Rét rõ nhất về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-16 độ C, một số nơi vùng núi cao có thể xuống thấp hơn 10 độ C.

Các đợt không khí lạnh tràn xuống miền Trung, kết hợp địa hình dãy Trường Sơn sẽ duy trì mưa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ mưa kéo dài, tuy nhiên mưa đơn thuần của không khí lạnh nên ít có khả năng mưa lớn, chủ yếu mưa rào nhẹ. Khu vực Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, Đà Nẵng - Bình Thuận nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ kỳ nghỉ Tết Âm lịch trạng thái thời tiết sẽ ít mưa, nắng ráo nhưng không quá nóng bởi có không khí lạnh khuếch tán từ phía Bắc xuống. Thậm chí đêm về sáng ở Tây Nguyên trời rét, Nam Bộ se lạnh.

Dự báo nhiệt độ cao nhất trong 9 ngày nghỉ Tết ở Tây Nguyên, Nam Bộ vào khoảng 26-30 độ C.

Theo VTV