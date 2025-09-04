Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Sáng 4/9, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Thi; Đầu Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Thanh Hóa là 16.193,067 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 là 15.101,486 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2024 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025 là 1.091,581 tỷ đồng.

Tính đến ngày 26/8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm cả vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025) của cả tỉnh đạt 7.748,1 tỷ đồng, bằng 47,8% kế hoạch.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Quang Hùng báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Một số chủ đầu tư và địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Định (100%), Chi cục Thủy lợi (100%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Triệu Sơn (100%), Sở Công Thương (100%), Bệnh viện Mắt (100%), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (100%)...

Toàn tỉnh có 78 dự án/281 dự án do tỉnh quản lý giải ngân đạt 100% kế hoạch, với số vốn là 516,2 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu bật những hạn chế, khó khăn như: Vẫn còn một số chủ đầu tư giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 đạt thấp so với kế hoạch; tỷ lệ giải ngân của các dự án trọng điểm thấp. Đặc biệt, sau 2 tháng chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động phát sinh một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các dự án do cấp xã (sau sắp xếp) quản lý, như: Nhiều xã, phường thiếu cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dựng...; một số cán bộ, công chức chưa thích ứng với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế...

Các điểm cầu dự hội nghị (ảnh chụp màn hình).

Nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm được nhận diện đó là: Tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu cát, đất đắp, đá xây dựng và giá cả tăng cao đột biến dẫn đến các dự án bị chậm tiến độ thực hiện. Các dự án ODA vừa phải tuân thủ các quy trình, thủ tục trong nước, vừa phải tuân thủ các quy định, yêu cầu của nhà tài trợ, trong khi các quy định của Việt Nam và nhà tài trợ còn có sự khác biệt ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Trong khi đó, công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện dự án của một số chủ đầu tư có lúc, có việc còn chưa kịp thời, thiếu quyết liệt...

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, các xã, phường đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; giải trình nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong thực hiện giải ngân vốn. Đồng thời đề xuất, kiến nghị và làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến việc chuyển vốn, bổ sung vốn, công tác giải phóng mặt bằng, nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như thể hiện quyết tâm thực hiện mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh cũng như các địa phương trong tỉnh thời gian qua phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Song, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, trong đó có hoạt động giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 vẫn chưa tương xứng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao và phê bình 24 chủ đầu tư có tỷ giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh hoặc chưa thực hiện giải ngân vốn. Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của từng dự án.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành chức năng tham mưu đề xuất phương án bố trí, tăng cường nguồn nhân lực có chuyên môn đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn các xã, phường. Các sở, ngành chức năng tiếp tục tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hiện có ở các xã, phường; hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành chức năng tập trung triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa đối với việc giải quyết khó khăn về nguồn cung nguyên vật liệu. Đề nghị các xã, phường khẩn trương thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nêu rõ: Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, các địa phương phải chủ động giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo kịp thời cho ngành chức năng, UBND tỉnh, tránh để ảnh hưởng đến các khâu, tiến độ thực hiện các dự án, kế hoạch giải ngân vốn.

Trước những khó khăn, hạn chế đã được nhận diện, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian còn lại của năm 2025, các ngành, các địa phương phải hết sức cố gắng, tập trung, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đề ra với phương châm thần tốc, quyết liệt.

Phong Sắc