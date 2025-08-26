Tập trung cao độ triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó với mưa lũ sau bão

Chiều 26/8, các đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó với mưa lũ sau bão.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Tài Chính; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 166 xã, phường trong tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Văn Cường báo cáo tại hội nghị.

Chiều 25/8, bão số 5 đi vào vùng đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ. Do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 24/8 - 26/8/2025 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa rất to. Sau khi tiếp nhận được các chỉ đạo của Trung ương qua các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tình hình thực tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức quán triệt và triển khai 22 công điện và 1 công văn đến các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để phòng ngừa, ứng phó với bão số 5 nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra.

Các đại biểu dự hội nghị.

Xác định bão số 5 là cơn bão rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, có nguy cơ gây mất an toàn về người và tài sản của Nhân dân, tỉnh Thanh Hoá đã thành lập trụ sở Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi (xã Hồi Xuân) để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo phòng chống, ứng phó thiên tai khu vực miền núi cho đến khi hết ảnh hưởng của bão.

Trong các ngày 24-26/8/2025, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết định thành lập 8 đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra các trọng điểm phòng, chống thiên tai. Trong đó, có 2 đoàn công tác đặc biệt thường trực tại 2 khu vực trọng điểm của tỉnh (Quan Sơn, Mường Lát cũ) để trực tiếp điều hành, chỉ huy công tác ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong các ngày 23-26/8/2025, Tỉnh ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa và 166 xã phường đã tổ chức 7 cuộc họp trực tuyến với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương để ứng phó với bão số 5 và mưa lũ gây ra. Sẵn sàng phương án huy động lực lượng với 186.583 người (chủ yếu là lực lượng quân sự, biên phòng, công an, dân quân tự vệ); trong đó cấp xã đã thành lập, kiện toàn lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, cấp tỉnh đã có phương án huy động lực lượng với 36.658 người tham gia (Quân sự tỉnh 19.600 người, Công an tỉnh 17.058 người).

Toàn tỉnh có 6.555 phương tiện/20.580 lao động được kêu gọi và hướng dẫn để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cấm biển từ 8 giờ ngày 24/8/2025 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão; yêu cầu giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho các tàu, thuyền ra khơi và các hoạt động trên biển, ven biển trong thời gian cấm biển.

Phó Chủ tịch UBND Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Các địa phương đã tổ chức sơ tán 4.527 hộ/16.458 khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm, xung yếu đến nơi an toàn tránh trú bão. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị công tác ứng phó thiên tai; các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chủ động bám sát địa bàn và nhiệm vụ được giao, trực tiếp chỉ đạo ứng phó với bão số 5 và mưa lũ.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Đến chiều ngày 26/8, toàn tỉnh đã ghi nhận có 4 người chết do tai nạn và 1 người mất tích do lũ cuốn trôi. Bão lũ đã làm hư hỏng 69 ngôi nhà, hơn 2.000 ngôi nhà bị ngập nước từ 1 đến 3m.

Tại khu vực miền núi, hiện vẫn còn khoảng 3.500 hộ, trên 15.000 nhân khẩu của các xã Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài. Nhiều điểm trên các tuyến giao thông bị ngập, sạt lở gây tắc đường, khối lượng sạt lở khoảng trên 10.000m3.

Trên các tuyến đê đã xảy ra sự cố tại 7 điểm với chiều dài gần 700m, nhiều tuyến kênh mương, đập tràn, đập tạm, bờ sông, bờ bao bị sạt lở. Gần 4.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, đổ, gãy, gần 1.300 con gia súc, gia cầm bị chết. Mưa bão đã làm cho 1 cột viễn thông, 76 cột điện hạ thế bị gãy đổ khiến 15 xã bị mất điện...

Điểm cầu trực tuyến tại các xã, phường trong tỉnh.

Tại hội nghị, các xã, phường đã báo cáo về tình hình diễn biến của cơn bão, những thiệt hại ban đầu cũng như công tác triển khai các phương án, kế hoạch khắc phục sau mưa bão. Hiện chính quyền các địa phương đang phối hợp cùng với các lực lượng đang tích cực ứng trực, tập trung khắc phục những sự cố, hư hỏng; tổ chức thăm hỏi gia đình có người chết, bị thương; tiếp tục rà soát, thống kê tình hình thiệt hại do bão số 5 gây ra và các đề xuất, kiến nghị; báo cáo theo quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao và biểu dương công tác vào cuộc, hợp đồng của các cấp ngành, địa phương trong công tác triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5. Đồng thời, gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn và mất tích do lũ cuốn trong cơn bão số 5.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chủ động trong công tác chuẩn bị ứng phó với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị đã đã góp phần hạn chế được thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đây là cơn bão có sức gió mạnh, hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh nên đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu ngay sau khi cơn bão đi qua, các ngành, địa phương cần tập trung dồn lực cho công tác khắc phục hậu quả cơn bão một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Trước mắt cần tập trung ứng phó với tình hình diễn biến mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân đối với công tác phòng chống thiên tai, hướng dẫn người dân vùng ngập lụt không đi qua ngầm tràn, tuyệt đối bảo đảm an toàn tính mạng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh cần huy động tối đa nguồn nhân lực từ lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân để chung tay, góp sức giúp đỡ các hộ gia đình, địa phương sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh tại các khu vực bị ngập lụt, không để phát sinh dịch bệnh sau bão. Hiện tại khu vực miền núi vẫn có mưa lớn, nguy cơ rủi ro thiên tai rất cao, đề nghị các địa phương phân công các tổ công tác xuống tận thôn, bản chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai, khắc phục hậu quả. Theo dõi sát tình hình thời tiết, các địa phương tuyệt đối không để người dân nơi sơ tán trở về nhà khi chưa thật sự bảo đảm an toàn.

Đối với những khu vực nguy cơ cao, người dân đã sơ tán nhưng không thể quay về do mất an toàn, các địa phương cần ban hành tình huống khẩn cấp để sớm cấp kinh phí bố trí nơi ở mới cho Nhân dân. Hiện nay, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh dâng cao, các địa phương cần tiếp tục tổ chức tốt công tác sơ tán Nhân dân, tuần tra, canh gác đê điều, phát hiện xử lý các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cũng yêu cầu các địa phương trích kinh phí đầu tư máy phát điện, phương tiện thông tin liên lạc đảm bảo thông tin thông suốt trong quá trình vận hành cơ chế ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Nắm chắc quy trình vận hành hồ đập, chủ động điều tiết, không để xảy ra bị động, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để tham gia công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Về giải pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở đó chủ động dùng nguồn lực địa phương hỗ trợ kịp thời để người dân khôi phục sản xuất. Tổ chức vận hành các trạm bơm, cống tiêu và các công trình thủy lợi đảm bảo tiêu úng cho diện tích nông nghiệp, sau khi nước rút cần triển khai các biện pháp khôi phục, chăm sóc, hạn chế bệnh hại trên cây trồng, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại, hạn chế xảy ra dịch bệnh trên vật nuôi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương khẩn trương, chủ động huy động nguồn lực tại chỗ để xử lý, khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng, các công trình đê điều, thuỷ lợi tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại. Đồng thời, thống kê những thiệt hại báo cáo tỉnh xem xét quyết định những nội dung vượt quá khả năng để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và Nhân dân. Đối với các khu vực đô thị cần nghiên cứu giải pháp hiệu quả tình trạng ngập úng.

Các sở, ngành và đơn vị liên quan sớm khắc phục hậu quả, sớm cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Hải Đăng