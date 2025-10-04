Tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025

Sáng 4/10, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 62 được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2025 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã, phường trong tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2025, phát biểu ý kiến tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành thống nhất rằng: 9 tháng năm 2025, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung cao độ, bám sát quy chế làm việc và chương trình công tác để chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đại biểu dự hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí theo tinh thần Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị. Công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công được đôn đốc quyết liệt.

Bên cạnh đó, tỉnh đã đẩy mạnh phát triển thương mại nội địa, thương mại điện tử, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi được chú trọng, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi. Các hoạt động văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định đời sống Nhân dân.

Công tác quốc phòng - an ninh, quân sự địa phương được tăng cường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn. Các lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng và các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp được chỉ đạo sát sao, khắc phục kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh phân tích những kết quả đã đạt được, các ý kiến cũng nêu những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Mặc dù đã nỗ lực tháo gỡ nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng thiếu vật liệu xây dựng vẫn là một thách thức lớn, ảnh hưởng đến tiến độ của nhiều công trình đầu tư công. Một số vụ việc tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai và khiếu kiện phức tạp vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến sự chồng chéo hoặc chậm trễ trong triển khai nhiệm vụ.

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra cho năm 2025, đặc biệt là tạo đà vững chắc cho nhiệm kỳ tới, các đại biểu đề nghị cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp như: Tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho các dự án đầu tư trọng điểm, nhất là các dự án lớn, có ý nghĩa lan tỏa...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã tiếp thu các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị. Đồng thời tập trung phân tích, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến việc điều hành tháo gỡ những “điểm nghẽn”, tạo động lực phát triển trong thời gian tới.

Theo đó, cần tập trung, quyết liệt để giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát và cắt giảm các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người bị chết, bị thương trong cơn bão số 10 vừa qua và chia sẻ với Nhân dân các địa phương bị thiệt hại.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh, biểu dương cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các địa phương trong tỉnh đã rất chủ động, tích cực, khẩn trương trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả do bão và mưa lũ gây ra, giảm thiểu thấp nhất các thiệt hại về người, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, sớm ổn định cuộc sống.

Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá, 9 tháng năm 2025 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn giữ được ổn định và đạt được kết quả quan trọng.

Nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá, ước đạt 8,19%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 44.067 tỉ đồng, bằng 97% dự toán, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 105,4 nghìn tỉ đồng, tăng 4,3%. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 7.950 tỉ đồng, bằng 49,1% kế hoạch, cao hơn bình quân chung cả nước (46,3%)...

Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. Thanh Hóa là tỉnh đi đầu trong vận động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát (với 14.780 nhà được xây mới, sửa chữa). Công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả của bão, mưa lũ được triển khai kịp thời, sáng tạo, hiệu quả.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh thực hiện đạt kết quả tích cực.

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; đặc biệt quan tâm, tin tưởng vào cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đó là “điểm nghẽn” về tốc độ tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, việc triển khai các dự án đầu tư trực tiếp, dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp, thu ngân sách và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần triển khai quyết liệt và hiệu quả các công việc sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng phát triển mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền và triển khai hiệu quả.

Quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Phát động và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả “Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền cấp xã chủ động rà soát tiến độ, nắm bắt tình hình thực hiện dự án và đôn đốc các nhà đầu tư tập trung nhân lực, nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ.

Giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến phân định thẩm quyền giữa tỉnh và cấp xã, về nhiệm vụ, quyền hạn... bảo đảm không chồng chéo về thẩm quyền, không bỏ sót lĩnh vực quản lý... để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường rà soát, cơ cấu, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với sở trường, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy năng lực của mỗi cá nhân; đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, công chức phải tự đào tạo, tự bồi dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Minh Hiếu