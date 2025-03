Tập huấn công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm của công an cấp xã

Sáng 21/3, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm cho 450 đồng chí là trưởng, phó trưởng công an, điều tra viên và cán bộ công an cấp xã trên địa bàn TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Thực hiện quyết định của Bộ Công an, từ ngày 1/3/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chấm dứt hoạt động của 26 công an huyện, thị xã, thành phố. Các chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện được chuyển giao về Công an tỉnh và công an cấp xã. Để phát huy năng lực, sở trường công tác và tiếp tục nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng công an cấp xã khi không tổ chức công an cấp huyện, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh hoá đã giao Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì, phối hợp với các Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý biên soạn tài liệu và tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng công an cấp xã trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian tập huấn từ nay đến hết tháng 3/2025.

Mục đích của các lớp tập huấn nhằm trang bị đầy đủ, toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm; điều tra vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của lực lượng công an cấp xã cũng như nâng cao năng lực, trình độ và hiệu quả công tác phối hợp, hỗ trợ các hoạt động điều tra ban đầu, giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh, trật tự.

Thông qua các lớp tập huấn giúp các học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để nắm vững kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ, đặc biệt là những nội dung sửa đổi, bổ sung giao thêm thẩm quyền cho lực lượng công an cấp xã trong hoạt động điều tra hình sự, góp phần xây dựng lực lượng công an cấp xã vững mạnh, gần dân, sát dân, sát tình hình, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở trong tình hình mới.

Phạm Hòa (CTV)