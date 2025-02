Tạo chuyển biến rõ nét từ mô hình “Trường học an toàn giao thông”

Góp phần đảm bảo tốt trật tự, an toàn giao thông (ATGT), xây dựng trường học văn hóa, an toàn... nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và ra mắt mô hình “Trường học ATGT” nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, ATGT cho cán bộ, giáo viên, học sinh, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT trong lứa tuổi học sinh; tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành ATGT tại khu vực cổng trường.

Học sinh Trường Tiểu học Trung Sơn 2 (TP Sầm Sơn) trình diễn tiểu phẩm trong lễ ra mắt mô hình “Trường học ATGT”.

Do nằm trong khu dân cư nên vào các khung giờ cao điểm, lưu lượng tham gia giao thông tại khu vực cổng các trường học trên địa bàn xã Xuân Sinh (Thọ Xuân) khá đông, dẫn đến tình trạng ùn tắc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự, ATGT. Từ khi ra mắt mô hình “Trường học ATGT” tại Trường Tiểu học Xuân Sinh, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật ATGT đã được đẩy mạnh, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, hình thành thói quen, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT.

Đại úy Hoàng Quốc Việt, Phó trưởng Công an xã Xuân Sinh cho biết: “Mô hình trường học ATGT tại Trường Tiểu học Xuân Sinh là mô hình điểm và đang phát huy hiệu quả. Với vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, lực lượng công an xã đã phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng liên quan tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, nhà trường, phụ huynh học sinh và người dân tích cực hưởng ứng, nâng cao ý thức chấp hành luật ATGT, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, làm chủ”.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, phường Hải Ninh (thị xã Nghi Sơn) đã tổ chức ra mắt mô hình “Trường học ATGT” tại Trường THPT Tĩnh Gia 2. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực.

Cổng Trường THPT Tĩnh Gia 2 đấu nối trực tiếp với tuyến Quốc lộ 1A nên tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự ATGT, nhất là vào giờ cao điểm. Sau khi ra mắt mô hình, Tổ tự quản đã phân công nhiệm vụ, thường trực trên tuyến đường để điều tiết, phân luồng giao thông, nhắc nhở các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ giảm bớt tốc độ khi đi qua khu vực cổng trường... Nhờ đó, tình hình giao thông trên tuyến đường được duy trì nền nếp, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 2, thầy Lê Việt Cường cho biết: “Sau khi mô hình “Trường học ATGT” ra mắt và đi vào hoạt động, ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh đã được nâng lên. Không còn tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; những học sinh đủ 16 tuổi mới được sử dụng xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cc... Nhà trường cũng đang tích cực phối hợp cùng các Tổ tự quản trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh nhà trường”.

Để thực hiện mô hình “Trường học ATGT”, Trường Tiểu học Trung Sơn 2, phường Trung Sơn (TP Sầm Sơn) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng nội quy, quy chế, xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách có tinh thần trách nhiệm cao và kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự, ATGT...

Cô giáo Đoàn Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Sơn 2 (TP Sầm Sơn) cho biết: “Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông luôn được nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong mỗi học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức, như: Yêu cầu học sinh viết bản cam kết thực hiện nghiêm pháp luật về trật tự, ATGT có chữ ký của cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm; gửi tin nhắn nhắc nhở phụ huynh qua sổ liên lạc điện tử, nhóm zalo; lồng ghép nội dung đảm bảo trật tự, ATGT vào các môn học, bài học, các buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp... góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT trong lứa tuổi học sinh”.

“ATGT là hạnh phúc của mọi nhà”, để hành trình đến trường của học sinh được an toàn, lực lượng công an cùng các đơn vị liên quan đang tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của mô hình “Trường học ATGT”; Ban Chỉ đạo mô hình và các thành viên tham gia mô hình cũng đã tích cực, tự giác và trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công, góp phần bảo đảm tốt trật tự, ATGT tại cơ sở. Bên cạnh đó, mỗi người dân, phụ huynh, học sinh cũng cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường giao thông an toàn.

