Tăng cường xử lý xe dừng, đỗ không đúng nơi quy định

Dừng, đỗ xe không đúng quy định là thực trạng diễn ra khá phổ biến trên nhiều tuyến đường tại TP Thanh Hóa. Từng bước giải quyết dứt điểm tình trạng này, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh) và công an các phường, xã trên địa bàn thành phố đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng xe dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

Trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương, kiểm tra xe khách trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, thuộc phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa).

Đã từ lâu, các khu vực quanh Siêu thị GO! Thanh Hóa, Đại lộ Hùng Vương và chân cầu Nguyệt Viên (phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) được coi là những điểm thường xuyên xảy ra tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón trả khách và nhận hàng hóa sai quy định. Việc dừng, đỗ xe tùy tiện này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên các tuyến đường này.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng (TTCC), nhất là việc giải quyết dứt điểm tình trạng xe dừng, đỗ đón, trả khách không đúng nơi quy định, ngoài tham mưu cho chính quyền các cấp và lực lượng chức năng cắm biển cấm dừng, đỗ, Công an phường Đông Hải còn phối hợp với các lực lượng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Chỉ tính từ quý IV/2024 đến đầu năm 2025, công an phường đã phát hiện, xử lý 42 trường hợp vi phạm TTCC, phạt tiền nộp Kho bạc Nhà nước 8,6 triệu đồng. Qua đó, TTATGT, TTCC trên địa bàn phường đi vào ổn định, tình trạng xe dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định xảy ra trên địa bàn phường, nhất là tại các khu vực: Siêu thị Go! Thanh Hóa, Đại lộ Hùng Vương và chân cầu Nguyệt Viên giảm hẳn.

Theo Trung tá Lê Việt Phương, Phó trưởng Công an phường Đông Hải: "Xe dừng, đỗ, nhất là xe ô tô đón, trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn phường hiện đã được ngăn chặn, đẩy lùi. Song, nếu không duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, đồng thời nhắc nhở người điều khiển phương tiện và hành khách không đón trả khách ở điểm cấm dừng đỗ, tình trạng vi phạm sẽ tiếp tục tái diễn. Vì vậy, ngay sau khi Trạm CSGT Quảng Xương đảm nhận công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn TP Thanh Hóa, công an phường đã cùng với Trạm CSGT Quảng Xương tiếp tục duy trì làm tốt công tác đảm bảo TTATGT, TTCC. Hiện nay, xe ô tô dừng, đón trả khách trên địa bàn phường không còn xảy ra".

Trạm CSGT Quảng Xương là đơn vị được giao nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên địa bàn TP Thanh Hóa từ ngày 1/3/2025. Ông Lê Đức Thắng, Trưởng Trạm CSGT Quảng Xương cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên địa bàn thành phố, trạm đã tham mưu cho lãnh đạo Phòng CSGT có các giải pháp, kế hoạch sát, phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT, TTCC trên địa bàn”.

Để giải quyết tình trạng xe dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, ông Thắng cho biết, ngoài phối hợp với các phường, xã, trạm đã thành lập 7 tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm thuộc các phường như: Đông Hải, Điện Biên, Lam Sơn, Ba Đình, Trường Thi... Thông qua tuần tra, kiểm soát, từ đầu tháng 1/2025 đến ngày 11/3/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 57 trường hợp dừng, đỗ và đón trả khách không đúng nơi quy định. Qua đó, tình trạng xe dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn TP Thanh Hóa hiện nay, nhất là những tuyến đường trọng điểm như Đại lộ Hùng Vương, Đại lộ Lê Lợi kéo dài (phường Đông Hải), các tuyến đường Trần Phú, Bà Triệu, Hạc Thành... (phường Ba Đình, phường Điện Biên...), cơ bản đã được giải quyết.

Tuy đã tạo được những chuyển biến tích cực, song với thực tế hiện nay khi TP Thanh Hóa là trung tâm chính trị, thương mại lớn của tỉnh, phương tiện tham gia giao thông tăng cao và thành phố chưa quy hoạch được bãi đỗ xe công cộng... Vì vậy, ngoài việc tuyên truyền, xử lý của lực lượng chức năng, thì mỗi người dân, mỗi chủ phương tiện, lái xe cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về TTATGT để hình thành văn hóa và ý thức giao thông trong hành vi của mình mỗi khi dừng, đỗ xe.

Bài và ảnh: Minh Lý