Tăng cường quản lý đối với xe điện 4 bánh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Sầm Sơn, Công an các huyện: Hoằng Hoá, Cẩm Thuỷ (là các địa phương được phép thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh) tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Công an các huyện, thị xã, thành phố tại các địa phương chưa được phép thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xe điện 4 bánh hoạt động tự phát trên địa bàn.