Tăng cường phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường

Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên khoáng sản, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nổi lên tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường; vi phạm các quy định về thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác tài nguyên, khoáng sản (cát, đất) trái phép.

Công an huyện Thọ Xuân kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại các điểm mỏ tập kết cát.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường, thời gian qua, lực lượng cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật.

Trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát môi trường Thanh Hóa đã phát hiện hơn 500 vụ vi phạm, khởi tố hình sự 7 vụ và xử phạt hành chính 497 trường hợp, với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Điển hình ngày 6/2/2024 tại thôn 15, xã Xuân Sinh, Tổ công tác của Công an huyện Thọ Xuân phát hiện Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1989, ở thị trấn Sao Vàng đang chỉ đạo thực hiện hành vi khai thác đất. Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng hoạt động và xuất trình giấy tờ có liên quan đến việc khai thác đất. Quá trình làm việc, Nguyễn Văn Tài không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp và thừa nhận việc khai thác đất là trái phép. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ các tang vật, phương tiện vi phạm gồm 1 máy xúc; 2 xe ô tô tải và 11,1m3 đất. Ngay sau đó, Công an huyện Thọ Xuân đã thiết lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Tài về hành vi khai thác khoáng sản trái phép với tổng số tiền 234 triệu đồng. Trước đó, ngày 28/12/2023 tại khu phố Hào Lương, thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân), Tổ công tác của Công an huyện Thọ Xuân cũng đã phát hiện Lê Đức Cường, sinh năm 1972, ở thị trấn Lam Sơn đang thực hiện hành vi khai thác cát. Tổ công tác đã yêu cầu Lê Đức Cường tạm dừng hoạt động và xuất trình giấy tờ, thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác cát trên. Quá trình làm việc, Lê Đức Cường không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp và thừa nhận hành vi khai thác cát của mình là trái phép. Tổ công tác đã tiến hành đo đạc xác định hiện trường, xác định khối lượng cát đã khai thác trái phép, lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm.

Ngày 7/7/2023, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Vĩnh Lộc, chính quyền địa phương xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc) bắt quả tang 2 tàu vỏ thép đang khai thác cát trái phép dưới lòng sông Mã lên thuyền tại khu vực giáp ranh giữa xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc) và xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy). Cụ thể, tàu thứ nhất số hiệu ĐKHC: TH-1241 công suất 60CV do ông Trần Quang Đạo, sinh năm 1963, địa chỉ xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Lộc) là chủ phương tiện đang được Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1992, ở xã Cẩm Yên (Cẩm Thủy) điều khiển. Ngoài ra trên tàu còn có bà Bùi Thị Thường, sinh năm 1997, ở xã Cẩm Yên (là vợ của Nguyễn Văn Đạt) và Phạm Đình Thắng, sinh năm 1987 địa chỉ xã Vĩnh Quang đang vận hành các thiết bị hút cát trên tàu. Trong đó, khối lượng cát đã khai thác lên thuyền là 18m3 cát. Tàu thứ hai có số hiệu ĐKHC: TH-1346, công suất 48CV do ông Nguyễn Văn Công, ở xã Định Tiến (Yên Định) là chủ phương tiện, tàu do Nguyễn Cao Cường, sinh năm 1983, ở xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc) là người điều khiển. Ngoài ra trên thuyền có 2 người là Hoàng Văn Liên, sinh năm 1979, ở xã Vĩnh Quang và Đỗ Văn Nam, sinh năm 1986 ở thị trấn Vĩnh Lộc. Khối lượng cát đã khai thác lên thuyền là 15m3 cát.

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, thời gian tới lực lượng cảnh sát môi trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác bảo vệ môi trường. Cùng với đó, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Chủ động có kế hoạch phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm môi trường trên tất cả các lĩnh vực...

Bài và ảnh: Quốc Hương