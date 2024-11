Tăng cường phối hợp, sớm đưa các vụ án tham nhũng, tiêu cực ra xét xử

Công tác phối hợp liên ngành trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án tham nhũng, tiêu cực giữa Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) và Tòa án Nhân dân tỉnh đã giúp mỗi cơ quan phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác trong thực thi nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan và nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC).

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Hùng, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.

Hằng năm, các cơ quan tư pháp đã tham mưu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp. Đồng thời đề xuất các quan điểm, nguyên tắc xử lý, cơ chế phối hợp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan tư pháp cũng đã phối hợp tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ngoài ra, các cơ quan tư pháp cũng thường xuyên phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp. Mặt khác cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu về lĩnh vực nội chính, PCTN,TC; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN,TC.

Theo Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lê Văn Đông, trong những năm qua, việc thực hiện công tác phối hợp liên ngành trong công tác nội chính và PCTN,TC đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác điều tra, truy tố và xét xử. Chính sự phối hợp đồng bộ, tích cực giữa các ngành trong khối nội chính đã giải quyết kịp thời những vướng mắc đối với các vụ án phức tạp, án trọng điểm, các vụ án có dư luận xã hội quan tâm. Nhất là trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và mối quan hệ trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã giúp việc xử lý tội phạm tham nhũng, tiêu cực theo từng ngành đúng trình tự pháp luật, cũng như kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Do thực hiện tốt công tác phối hợp, thời gian qua các vụ án tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan tư pháp điều tra, truy tố, xét xử theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cơ quan tư pháp đã phát hiện, khởi tố trên 60 vụ, trên 170 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; đưa ra xét xử trên 30 vụ với gần 100 bị cáo về tội tham nhũng. Điển hình, ngày 3/6/2024, cơ quan Công an, Viện KSND tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Ngọc Gấm, sinh năm 1960 nguyên Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh An (Vĩnh Lộc) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong các ngày 30/9 và 15/10/2024, cơ quan Công an, Viện KSND tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Công, nguyên Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Nguyễn Đình Dự và Hà Thế Anh, cùng là Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và 8 đối tượng khác liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trước đó, ngày 17/3/2023, đối với Lê Văn Khang, sinh năm 1987, nguyên là công chức địa chính thị trấn Quý Lộc (Yên Định) phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự...

Thời gian tới, 3 ngành tư pháp tiếp tục tham mưu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp. Đồng thời thực hiện tốt chế độ giao ban định kỳ giữa các ngành theo quy chế. Kịp thời thông báo cho nhau tình hình hoạt động của tội phạm, những khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc đã xảy ra.

