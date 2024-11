Yên Định tập trung giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời gian gần đây, huyện Yên Định đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Định giải quyết thủ tục trong việc cấp GCNQSDĐ cho người dân.

Chủ tịch UBND huyện Yên Định Phạm Tiến Dũng cho biết: Thực hiện Kết luận số 251/KL-HĐND, ngày 2/6/2022 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch, văn bản để tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức, để người dân nhận thức được quyền lợi của người sử dụng đất trong việc đăng ký cấp GCNQSDĐ và tự giác làm thủ tục cấp GCNQSDĐ, thủ tục biến động về đất đai theo quy định. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, phân loại, xây dựng phương án, kế hoạch giải quyết dứt điểm từng trường hợp cụ thể. UBND huyện cũng đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc để tập trung hỗ trợ các xã, thị trấn giải quyết các khó khăn, vướng mắc và phản ánh của Nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ ở lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã cử cán bộ phụ trách lĩnh vực cấp GCNQSDĐ trực tiếp hỗ trợ UBND xã, thị trấn hướng dẫn và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Với mục đích nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính; đồng thời rà soát thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính còn rườm rà, giảm các giấy tờ không cần thiết cho người dân. Ngoài ra, UBND huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người dân. Đồng thời chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặt khác, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật, gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư từ huyện đến cơ sở được thực hiện nghiêm túc kể cả tiếp dân định kỳ và đột xuất. Trong đó các ý kiến, phản ánh, đơn thư được chỉ đạo thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định của pháp luật, giữ ổn định tình hình tại địa phương. Tính từ tháng 6 năm 2022 đến nay, huyện Yên Định đã tiếp nhận 45 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến cấp GCNQSDĐ. Kết quả huyện đã giải quyết 42 đơn đảm bảo thời gian theo quy định, 3 đơn đang trong thời gian giải quyết... Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện theo Kết luận số 251 của Thường trực HĐND tỉnh (từ ngày 2/6/2022 đến ngày 30/6/2024) tổng số hồ sơ tiếp nhận của huyện là 16.326 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết 16.308 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,9%. Trong đó trả trước hạn 324 hồ sơ; trả đúng hạn 15.361 hồ sơ...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện, các thành viên đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại buổi giám sát (ngày 1/10/2024) cho thấy việc cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Yên Định vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đất do UBND xã, thị trấn giao trái thẩm quyền nhưng mất phiếu thu tiền, hoặc phiếu thu tiền không đầy đủ chữ ký hoặc thu tiền ghi nội dung không chính xác... nên không đủ cơ sở để chứng minh được việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính; trong khi chủ hộ khẳng định đã nộp tiền cho UBND xã nên không thực hiện nghĩa vụ tài chính để cấp giấy chứng nhận theo quy định. Tỷ lệ các hộ lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ so với tổng số giấy tồn đọng và tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện xử lý so với số hồ sơ tiếp nhận còn thấp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho người dân vẫn chưa được chặt chẽ, chưa thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính dẫn đến chậm cấp GCNQSDĐ cho người dân...

Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Dũng cho biết thêm, để khắc phục những tồn tại, hạn chế, huyện Yên Định sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt UBND các xã, thị trấn và các ngành rà soát kỹ các trường hợp chưa được cấp GCNQSDĐ lần đầu, các khó khăn, vướng mắc người dân phản ánh. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn cấp huyện và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện để giải quyết lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho các trường hợp còn tồn đọng. UBND huyện cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi cố tình gây phiền hà, sách nhiễu với người dân trong thực hiện công vụ; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, cấp GCNQSDĐ...

Bài và ảnh: Lê Quốc