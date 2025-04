Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Sáng 17/4, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 132- KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an. (Ảnh chụp qua màn hình)

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Trong đó, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc, nhiều cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy bị thương và hi sinh; một số Đảng ủy Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Chỉ thị số 36.

Trong công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Lực lượng công an đã phát huy vai trò chủ trì, nòng cốt, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng chuyên trách của quân đội, hải quan tổ chức tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống ma túy, phát hiện, đấu tranh và thu giữ khối lượng lớn các chất ma túy, góp phần hạn chế “nguồn cung” ma túy. Số vụ và đối tượng phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ nhiều hơn so với giai đoạn trước khi thực hiện Chỉ thị (nhiều hơn 21,83% số vụ và nhiều hơn 21,95% số đối tượng; tang vật ma túy tổng hợp thu giữ nhiều hơn 24,69% số kg và 68,56% số viên; khởi tố mới nhiều hơn 32,48% số vụ và nhiều hơn 39,94% số bị can), trong đó đã triệt phá được nhiều đường dây, tổ chức tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật và đạt tỷ lệ cao (đạt tỷ lệ 97,3% về số vụ và 96,6% số bị cáo).

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà phát biểu tham luận tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ; công tác phòng, chống trồng cây chứa chất ma túy có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động hợp tác quốc tế, nhất là với các nước láng giềng được tăng cường, thực hiện có chiều sâu, hiệu quả thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các loại tội phạm về ma túy.

Các tham luận tại hội nghị đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn trong công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời nêu lên những cách làm hay, sáng tạo, bài học kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, trong 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội tham gia công tác phòng, chống ma túy. Trong công tác tổng rà soát, đấu tranh, triệt xóa đối với các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả. Trong 2 năm 2022 và 2023 số lượng điểm phức tạp về ma túy phát sinh rất thấp và từ cuối năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh không phát sinh mới điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Trong 5 năm lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh, bắt giữ 3.391 vụ, 5.231 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 60 kg heroin, 40 kg nhựa thuốc phiện, 122 kg quả thuốc phiện, gần 200 kg và 700.000 viên ma túy tổng hợp; triệt xóa toàn bộ 22 tụ điểm, 227 điểm phức tạp về ma túy. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không còn điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy theo tiêu chí phân loại của Bộ Công an.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả mà các ban, bộ, ngành, lực lượng chuyên trách và cấp ủy, chính quyền các địa phương đã thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời, nêu lên tình hình phức tạp, tinh vi của loại tội phạm ma túy.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các ban, bộ, ngành, lực lượng chuyên trách và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách và sự tham gia tích cực của đông đảo Nhân dân trong phòng, chống và kiểm soát ma túy. Xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; không “khoán trắng” cho lực lượng công an; phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục cả phòng và chống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức, biện pháp, phương tiện phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất, khu vực triển khai các dự án quy mô lớn...

Tổ chức tổng rà soát người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy để đánh giá đúng thực trạng tình hình, có biện pháp quản lý chặt chẽ. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, bảo đảm triển khai hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện, công tác cai nghiện và điều trị nghiện ma túy; xây dựng các cơ sở cai nghiện ma túy chất lượng cao, ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại trong quản lý, điều trị; hỗ trợ vốn, đào tạo, tạo việc làm, xóa bỏ mặc cảm cho người sau nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý biên giới, quản lý vùng biển, đảo, quản lý xuất, nhập khẩu, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh, trật tự... không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ; chuyển đổi trạng thái các mặt công tác phòng, chống ma túy từ “truyền thống” sang “hiện đại”; khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý địa bàn, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, thấu đáo, kỹ lưỡng nội dung Kết luận của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Chính phủ đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; phải xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Người đứng đầu các cấp phải thật sự sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ tầm quan trọng của công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong công tác này, từ đó tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà kết luận của Bộ Chính trị và kế hoạch của Chính phủ đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống và kiểm soát ma túy. Thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm “nêu gương”, đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, thực thi công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; triển khai đồng bộ 3 mục tiêu giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy, trong đó tập trung các giải pháp giảm cầu hiệu quả; lấy “chủ động phòng ngừa” từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy. Kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại các tổ chức cơ sở đảng từ Trung ương đến địa phương, của cấp ủy cấp trên với cấp dưới và cấp ủy, chi bộ đối với từng đảng viên.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Các cấp, các ngành, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp...; triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác. Phát huy các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy ở địa bàn cơ sở; tổ chức nhân rộng mô hình “Xã, phường không ma túy”; phấn đấu xây dựng “Địa bàn cấp huyện không ma túy”, tiến tới xây dựng “Địa bàn cấp tỉnh an toàn về ma túy”. Triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình tội phạm về ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển, trên tuyến hàng không và trên không gian mạng; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Bí thư Tỉnh ủy đã nêu lên 9 nhiệm vụ tại Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 132 của Bộ Chính trị và giao UBND tỉnh, Công an tỉnh khẩn trương tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận của Bộ Chính trị trong tháng 4/2025. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải tiếp tục quán triệt nghiêm túc, xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; không “khoán trắng” cho lực lượng công an; thực hiện phương châm ngăn cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy; phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ cả phòng và chống, trong đó lấy phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm để triển khai tổ chức thực hiện. Cùng với đó tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là các nhóm có nguy cơ cao như thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên...; tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền. Quan tâm đầu tư nguồn lực, hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng phòng, chống ma túy nhằm xây dựng “Xã, phường không ma túy” trên địa bàn tỉnh.

