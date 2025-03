Tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hoá nói riêng, tình trạng vi phạm và tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh ngày càng diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp, các ngành, nhất là gia đình, nhà trường cần phải vào cuộc và sớm có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn...

Lực lượng công an trực tiếp tuyên truyền công tác bảo đảm TTATGT tại các trường học.

Theo thống kê, chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ liên quan đến lứa tuổi học sinh. Điển hình như, ngày 16/2/2025, tại Km 367+120m, QL1A đoạn qua địa bàn phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37H-071.9x kéo theo sơmirơ moóc biển kiểm soát 51R-025.7x do anh N.H.T, sinh năm 1985 trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển với xe đạp do cháu L.Q.N, sinh năm 2010 (là học sinh của một trường THCS trên địa bàn) điều khiển. Vụ tai nạn đã làm cháu L.Q.N tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu xác định do cháu N điều khiển xe đạp chuyển hướng không an toàn gây tai nạn.

Tiếp đó, khoảng 20h00 ngày 2/3/2025 tại đường đôi Lam Sơn, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe mô tô 36D1-808xx do anh K.B.H, sinh năm 1998 trú tại thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân điều khiển theo hướng từ QL47C đi QL47B đâm va với xe đạp do cháu T.T.H, sinh năm 2012 trú tại thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân đang chuyển hướng qua đường. Vụ tai nạn đã làm cháu T.T.H tử vong, anh K.B.H bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu xác định do anh H điều khiển phương tiện xe mô tô không chú ý quan sát gây tai nạn.

Mới đây nhất, ngày 12/3/2025, tại ngã tư Phú Sơn, TP Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 36N-08xx do anh Đ.S.T ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa điều khiển đã va chạm với xe gắn máy biển kiểm soát 36A-361.xx (trên xe chở 2 học sinh lớp 8) khiến một em tử vong, một em bị thương nặng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý các trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT ở lứa tuổi học sinh như: Thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không chấp hành các quy định khi tham gia giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường quy định, không chú ý quan sát; chuyển hướng, tránh vượt xe không đúng quy định, không nhường đường, không giữ khoảng cách an toàn... Bên cạnh đó, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) hiện nay cũng ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chạy xe quá tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, đặc biệt là tình trạng học sinh, thanh thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi...

Trước thực trạng báo động về tình hình vi phạm và TNGT trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, các cấp, các ngành của tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Công an tỉnh Thanh Hóa với vai trò nòng cốt đã phối hợp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 32 thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, trong đó chỉ đạo và quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng liên quan trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự ATGT để có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc nếu để tình hình trật tự ATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh diễn biến phức tạp.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT luôn được các cấp, các ngành, đoàn thể và lực lượng Công an quan tâm đặt lên hàng đầu. Ngoài việc tổ chức các cuộc tuyên truyền, mít tinh cổ động, các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ các cấp đã thường xuyên phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, như tuyên truyền qua nền tảng mạng xã hội facebook, zalo, các kênh thông tin đại chúng; tuyên truyền trực quan sinh động tại các cơ sở giáo dục như: sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa, đồng thời gắn trách nhiệm và sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội để thực hiện ngày càng hiệu quả công tác tuyên truyền, nhằm xây dựng lan toả ngày càng sâu rộng ý thức tự giác và văn hoá giao thông trong học đường.

Nhiều học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, tỉnh Thanh Hóa cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả việc xây dựng các mô hình tự quản về ATGT trong trường học. Theo số liệu thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang duy trì hoạt động có hiệu quả hơn 240 mô hình “Cổng trường ATGT”. Trong quá trình triển khai xây dựng mô hình này, lực lượng Công an và Ban Giám hiệu các nhà trường đã phối hợp xây dựng nội quy, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên tham gia mô hình. Đồng thời, thành lập các Đội xung kích, Đội cờ đỏ để làm nhiệm vụ phối hợp, giữ gìn trật tự ATGT. Nhờ đó, tình hình trật tự ATGT tại các khu vực cổng trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều quan trọng là thông qua mô hình này đã góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, đẩy lùi tình trạng vi phạm trật tự ATGT và sớm hình thành văn hóa giao thông cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Qua đó đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ có sức lan toả sâu rộng làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm của người dân về nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của học sinh và giáo viên, phụ huynh.

Vì sự an toàn của chính bản thân mình và mọi người, mỗi người hãy tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Hãy bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất như đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, đi đúng tốc độ và phần đường, làn đường quy định. An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, chúng ta hãy ngăn chặn tai nạn giao thông bằng những hành động thiết thực để mỗi con đường đi là con đường an toàn, mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui.

Phạm Hòa (CTV)